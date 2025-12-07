Sevgili Akrep, bu haftanın başında Mars'ın Satürn ile kurduğu kare açı, maddi konuları merkezine alıyor. Bu durum, belki bir ödeme yapma, belki bir yatırım planlama, belki de bir hesabı kapatma veya bütçeni yeniden düzenleme ihtiyacını gündemine taşıyor. Ancak bu sefer, durumun kontrolü tamamen senin elinde. Üstelik bu sayede belki de uzun zamandır kafanı kurcalayan, belki de seni uykusuz bırakan bir mesele sonunda çözüme kavuşturuyorsun ve her şey yerli yerine oturuyor.

Haftanın ortalarında ise iş hayatında bir yoğunluk artışı gözlemlenecek. Bir projeye daldıkça, bir dosyanın derinliklerine indikçe, içgüdülerini de artıracaksın. İşte bu sayede başarılarla dolduracaksın yılın son ayını. Tabii bu süreçte maddi kaygılardan arınman şart. Bu yüzden dikkatli ve düzenli ol!

Gelelim aşka! Aşk hayatına gelirsek, Merkür'ün Uranüs ile kurduğu karşıt açı, seni şaşırtacak bir durumu işaret ediyor. Belki birinin dürüst bir sözü, belki ani bir itirafı, belki de sürpriz bir buluşma kalp ritmini değiştirebilir. Yepyeni bir aşkın heyecanı seni sarıyorsa, ona karşılık vermelisin. Tam da bu noktada eğer bir ilişkin varsa, karar ver: Yeni bir aşk mı istediğin, yoksa düzenini bozmamak mı? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…