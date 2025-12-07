Sevgili Akrep, bu hafta senin için maddi konularla dolu bir başlangıç var! Mars'ın Satürn ile kurduğu kare açı, finansal konuları tamamen senin kontrolüne bırakıyor. Belki bir fatura ödeme, belki bir yatırım fırsatı değerlendirme ya da belki de bütçeni yeniden düzenleme zamanı geldi çattı. Bu sürecin en güzel yanı ise belki de uzun zamandır kafanı meşgul eden, belki de uykularını kaçıran bir meseleyi sonunda çözüme kavuşturmak. Zira, atacağın adımlarla hayatın maddi yönü nihayet yerli yerine oturacak.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise iş hayatında bir yoğunluk artışı kapını çalacak. Bir projeye daldıkça, bir dosyanın derinliklerine indikçe, kendi içgüdülerini artırıyorsun. Bu, yılın son ayını başarılarla doldurmanın anahtarı olacak. Ancak bu süreçte maddi kaygılardan arınman gerekiyor. Bu yüzden dikkatli ve düzenli olmanın önemini unutma. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…