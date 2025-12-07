Sevgili Akrep, bu hafta adeta bir enerji patlaması yaşayabilirsin. Merkür ve Neptün arasındaki üçgen, enerjini tavan yaptıracak ancak dikkatli ol! Zira, bu enerji yükselişi kontrolsüz bir şekilde ilerlerse, gerginlik ve stres yaratabilir. Bu nedenle enerjini doğru kanallara yönlendirmen oldukça önemli.

Peki, bu enerjiyi nasıl yöneteceksin? Tabii ki spor yapmak, doğada yürüyüşe çıkmak ve sosyal etkinliklere katılmak, enerjini dengede tutmanın en etkili yolları. Hem bedenini hem de zihnini harekete geçirecek bu aktiviteler, enerjini doğru şekilde kullanmanı sağlayacaktır. Ayrıca, bu hafta bedensel gücünde de bir artış hissedeceksin. Bu durum, mental dengeyi de kolaylaştıracak ve zihinsel sağlığına olumlu etkileri olacak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…