8 Aralık - 14 Aralık Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
8 - 14 Aralık 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.12.2025 - 18:01

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 8 Aralık - 14 Aralık haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 8 Aralık - 14 Aralık haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları

Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta Merkür, Uranüs ile karşıt açıda. Bu da seni şaşırtacak ve belki de biraz da heyecanlandıracak bir durumu işaret ediyor. Belki birinin beklenmedik bir şekilde dürüst bir itirafı, belki de bir anda karşına çıkan sürpriz bir buluşma kalp ritmini değiştirebilir. Kim bilir, belki de bu buluşma, bir kahve molası sırasında olur, belki de bir arkadaşınla gittiğin bir etkinlikte. Aşk her zaman beklenmedik yerlerde karşımıza çıkar, değil mi?

Eğer kalbinde yeni bir aşkın heyecanı varsa ve bu heyecan seni sarıyorsa, bu duygulara karşılık vermelisin. Aşkın gücüne inan ve ona izin ver. Ancak tam da bu noktada, eğer şu anda bir ilişkin varsa, biraz durup düşünmelisin. Gerçekten ne istediğini belirlemelisin: Yeni bir aşkın heyecanını mı yaşamak istersin, yoksa mevcut düzenini bozmamak mı daha önemli senin için? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

