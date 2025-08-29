30 Ağustos Cumartesi Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün Merkür ile Ketu'nun kavuşumuyla adeta bir aşk fırtınası yaşatacak. Bu kavuşum, tutkulu ve yoğun bir aşk hayatı vadediyor. Ancak her aşk hikayesinde olduğu gibi senin hikayende de zaman zaman küçük çekişmeler ve güç mücadeleleri yaşanabilir. Bu durumlar karşısında hemen savunmaya geçmek yerine, partnerini anlamaya çalış. Unutma ki partnerinle arasında bir yarış değil, bir hayat yoldaşlığı ve ortaklık var.

Merkür ile Ketu'nun kavuşumu sadece ilişkisi olan Akrep burçlarına değil, bekar olanlara da etkisini gösterecek. Günün enerjisi, dürtülerine kapılmanı sağlayabilir. Anlık heveslerle yüzeysel bağlar kurabilir, hafta sonunu biraz çapkın geçirebilirsin. Ancak unutma ki her şeyin tadını çıkarırken dikkatli olmakta fayda var. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…