30 Ağustos Cumartesi Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün iş hayatında eski projelerin tozunu alıp tekrar masaya yatırma veya gizli kalmış fırsatları keşfetme zamanı olabilir. Merkür ile Ketu'nun kavuşumu, senin için kiminle güvenle birlikte hareket edebileceğini ve hangi işlerin gerçekten değer taşıdığını anlamana yardımcı olacak bir enerji yaratacak. Bu durum ise uzun zamandır birlikte çalıştığın kişilerden uzaklaşmana yol açacak.

Kendini bir adım geri çekme zamanı! Özellikle finansal konularda ve maddi ortaklıklarda, dikkatli adımlar atmayı tercih edeceğin bir dönem başlıyor. Küçük riskler bile, doğru zamanda ve doğru yerdeyse, sana kazançlı çıkabileceğin kapıları aralayabilir. Bize soracak olursan, bu dönemde bireysel başarılara yönelip projelerini tek başına hayata geçirmeyi düşünmelisin.

Sıra geldi aşka! Aşk hayatında bugün oldukça yoğun ve tutkulu anlar yaşayacaksın. Partnerinle aranda zaman zaman küçük çekişmelere veya güç mücadelelerine kapılabilirsin. Ancak aranızdakinin bir yarış değil, hayat yoldaşlığı ve ortaklık olduğunu kabul etsen iyi edersin. Merkür ile Ketu'nun kavuşumunda bekar Akrep burçlarını da unutmadık! Günün enerjisi seni dürtülerine kapılmaya itebilir. Anlık heveslerle yüzeysel bağlar kurabilir, hafta sonunu biraz çapkın geçirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…