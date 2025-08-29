30 Ağustos Cumartesi Akrep Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün iş hayatında biraz nostalji yapma ve eski projelerini yeniden gözden geçirme zamanı olabilir. Bir zamanlar üzerinde çalıştığın ve belki de tamamlanmamış ya da unutulmuş olan projelerini tekrar gündeme getirme fırsatın olacak. Aynı zamanda, belki de daha önce fark etmediğini bazı kapıları aralayabilecek, gizli kalmış fırsatları keşfetme şansın olacak.

Merkür ile Ketu'nun kavuşumu, kiminle güvenle birlikte hareket edebileceğini ve hangi işlerin gerçekten değer taşıdığını anlama konusunda bir rehber olacak. Bu enerji, belki de uzun zamandır birlikte çalıştığın kişilerden bir adım geri atmanı gerektirecek.

Özellikle finansal konularda ve maddi ortaklıklarda, kendini bir adım geri çekme zamanı geldi. Dikkatli adımlar atmayı tercih edeceğin bir dönem başlıyor. Küçük riskler bile, doğru zamanda ve doğru yerdeyse, senin için kazançlı çıkabileceğin kapıları aralayabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…