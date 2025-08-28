29 Ağustos Cuma Akrep Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün Uranüs ile Neptün'ün birleştiği altmışlıkta, kariyer hayatında seni heyecanlandıracak büyük değişimler kapını çalacak. Dün, belki de omuzlarında hissettiğin ağırlıklar, bugün seni yeni ve heyecan verici bir yola yönlendiriyor. İşte bu yolda, belki de uzun süredir aklının bir köşesinde duran ve bir türlü başlamadığın, belki de biraz ertelediğin bir projeye ilk adımını atabilirsin.

Yaratıcılığının tavan yaptığı bu dönemde, içinde bulunduğun alanlarda büyük bir güç kazanabilirsin. Bu güç, seni maddi ve manevi anlamda tatmin edecek fırsatların kapısını aralayabilir. Hafta sonuna girerken, belki de uzun zamandır beklediğin 'artık ben kontrolü elime alıyorum' diyebileceğin güçlü bir duruşa sahip olabilirsin. Bu duruş, seni yeni başarılara ve belki de hiç beklemediğin fırsatlara sürükleyebilir. Dolayısıyla, bu dönemde kendine güvenmeli ve iç sesini dinlemelisin. Çünkü gökyüzü, senin için yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…