29 Ağustos Cuma Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün Uranüs ve Neptün'ün eşsiz altmışlığının güçlü enerjisiyle karşı karşıyasın. Bu, tutkularının ve duygusal yoğunluğunun derinleştiği, adeta bir duygusal okyanusa daldığın bir dönemin habercisi.

Beklenmedik bir anda, belki de en umulmadık bir zaman diliminde, bir itiraf ya da güçlü bir duygusal bağla karşılaşabilirsin. Bu, seni şaşırtabilir, belki de hayatının aşkıyla karşılaşmana sebep olabilir. Kim bilir, belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açmanı sağlayacak bir durumla karşılaşabilirsin. Bu dönemde, her şeyin olabileceğini aklından çıkarma. Hayatın sürprizlerine karşı her zaman açık ol. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…