28 Eylül Pazar Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

28 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Eylül Pazar günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Eylül Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün senin için astrolojik öngörülerimiz, kalp ve sırt bölgene dikkat göstermen gerektiğini işaret ediyor. Sırtın ve kalbin bugün senden biraz daha fazla ilgi bekliyor olabilir.

Gün boyunca ağır tempolu ve yorucu aktivitelerden kaçınmanı öneriyoruz. Bunun yerine, hafif bir yürüyüşe çıkmayı düşün. Belki parkta, belki de sahil kenarında, hafif bir yürüyüş senin için harika olabilir. Hem bedenini hem de ruhunu rahatlatacaktır. Esneme hareketlerini de ihmal etme, çünkü bu hareketler hem kalbini hem de sırtını rahatlatacaktır. Yoga ya da pilates gibi esneme hareketlerini içeren aktiviteler de sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

