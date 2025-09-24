onedio
25 Eylül Perşembe Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

25 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 25 Eylül Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 25 Eylül Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün bedenin sana adeta bir radyo frekansı gibi mesajlar gönderiyor ve 'beni dinle, beni anla' diye fısıldıyor. Küçücük işaretleri, belki de normalde göz ardı edebileceğin ufak tefek belirtileri bugün dikkate alman, senin için büyük bir önem taşıyor.

Bedeninle olan bu iletişimde özellikle boyun ve omuz bölgene hassas bir bakış atman gerekiyor. Belki biraz gerilmiş hissediyorsun ya da belki de o bölgede bir ağırlık hissi var. İşte tam da bu noktada, bugünün enerjisi sana yardımcı olmak için burada. Güneş ile Plüton üçgeni, adeta bir enerji terapisti gibi, seninle birlikte çalışıyor ve sana şifa enerjisi sunuyor. Bu enerji, bedeninin ihtiyaç duyduğu yerlere yönelecek ve seni rahatlatacak, şifalanmaya odaklan. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

