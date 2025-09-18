onedio
19 Eylül Cuma Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
19 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 19 Eylül Cuma günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 19 Eylül Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün gökyüzünden gelen bir müjde ile başlamak istiyoruz. Evrenin en hızlı gezegeni Merkür ile güçlü ve gizemli Plüton'un oluşturduğu üçgen, adeta bir süper kahraman gibi güçlü bir bağışıklık ve dayanıklılık hediye ediyor. Ancak, unutma ki her süper gücün bir bedeli vardır. Bu enerji, bazen bedeninin üzerinde fazla baskı oluşturabilir ve seni yorabilir.

Özellikle bugün, baş ve boyun bölgende oluşabilecek ağrılara karşı dikkatli olmanı öneriyoruz. Bu hassas bölgende oluşabilecek ağrılar, gün içerisindeki enerjini düşürebilir ve seni gereksiz yorgunluklara sürükleyebilir. Bu nedenle, bugün kendine biraz daha fazla özen göstermelisin. Derin nefes egzersizleri, kısa yürüyüşler ve meditasyon sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
