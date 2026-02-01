Sevgili Akrep, bu haftanın son günlerine doğru gökyüzünde hareketlenen Venüs ile Uranüs karesi, bastırılmış duygularının bedeninde çeşitli şekillerde belirmesine yol açabilir. Belki de hiç beklemediğin bir anda huzursuzluk hissi seni sarabilir ya da gerginlik durup dururken tüm vücudunu kaplayabilir. Bu durum, aslında zihninin alt katmanlarında bir yerlerde biriken ve seni yoran bir yükün belirtisi olabilir.

Böyle durumlarda kendini zorla toparlamaya çalışmak, ne yazık ki işleri daha da karmaşık hale getirebilir. Kendini zorlamak yerine, duygularını kabul etmeyi ve onlarla yüzleşmeyi denemelisin. İyileşmek adına kontrolü biraz gevşetmek gerekiyordur belki de! Kendine biraz daha fazla alan tanı, nefes al ve duygularının seni nereye götürdüğünü gör! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…