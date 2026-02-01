onedio
2 Şubat - 8 Şubat Akrep Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
2 - 8 Şubat 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

01.02.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 2 Şubat - 8 Şubat haftası Akrep ve yükselen Akrep burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 2 Şubat - 8 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta bol hareketli ve heyecan dolu geçecek. Aslan Dolunayı'nın etkileri hâlâ devam ederken, kariyerindeki duruşun ve yaptığın işlerin, daha fazla göz önünde olacağı bir döneme giriyorsun. İster istemez, bu durum sorumluluklarını artıracak ve üzerinde bir miktar baskı oluşturacak. Ancak unutma ki bu baskı, seni daha da güçlü bir hale getirecek. Kendine güvenen duruşunla, bu hafta iş hayatında kalıcı izler bırakmaya hazırlan.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Uranüs'ün Boğa burcundaki hareketi, ikili ilişkilerini ön plana çıkaracak. Belki de bir iş ortaklığı ya da işbirliği, beklenmedik bir yöne doğru evrilecek. İş arkadaşların ya da ortakların, belki de hiç beklemediğin bir tavır sergileyebilirler. Bu durum, ilk başta biraz sarsıcı olabilir; ama bu durumla başa çıkmayı öğrendiğinde, kontrolü paylaşmayı ve farklı bakış açılarına açık olmayı da öğreneceksin. Yani sonunda kazanan sen olacaksın! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

