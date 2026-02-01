onedio
2 Şubat - 8 Şubat Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
2 - 8 Şubat 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
01.02.2026 - 18:01

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 2 Şubat - 8 Şubat haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 2 Şubat - 8 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta Venüs ile Uranüs arasındaki kareye dikkat etmelisin. Bu kare, aşk hayatında ani çekimler ve beklenmedik kopuşlar yaratabilir. İlişkin ise ya hızla ilerleyecek ya da durup düşünme ve sorgulama aşamasına gelecektir.

Bu hafta duygusal anlamda oldukça yoğun bir dönem seni bekliyor. Ancak bu yoğunluk sürekli olmayacak, belki de bu yoğunluk dalgası seni tamamen dönüştürecek. Aşk, bu hafta beklenmedik duygusal değişimlere de sürükleyebilir seni.

Bu nedenle, ilişkini değerlendirmek için biraz zaman ayırmanı öneririz. İlişkin hakkında gerçekleri görmek ve onları kabullenmek için biraz zaman ayır kalbine! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

