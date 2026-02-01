Sevgili Akrep, bu hafta Venüs ile Uranüs arasındaki kareye dikkat etmelisin. Bu kare, aşk hayatında ani çekimler ve beklenmedik kopuşlar yaratabilir. İlişkin ise ya hızla ilerleyecek ya da durup düşünme ve sorgulama aşamasına gelecektir.

Bu hafta duygusal anlamda oldukça yoğun bir dönem seni bekliyor. Ancak bu yoğunluk sürekli olmayacak, belki de bu yoğunluk dalgası seni tamamen dönüştürecek. Aşk, bu hafta beklenmedik duygusal değişimlere de sürükleyebilir seni.

Bu nedenle, ilişkini değerlendirmek için biraz zaman ayırmanı öneririz. İlişkin hakkında gerçekleri görmek ve onları kabullenmek için biraz zaman ayır kalbine! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…