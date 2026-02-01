Sevgili Akrep, bu hafta senin için oldukça hareketli ve dikkat çekici geçecek. Aslan Dolunayı, hafta başında hâlâ etkisini gösterirken, kariyer sahanda ışıklar üzerinde olacak. Yaptığın işler, aldığın kararlar, daha fazla dikkat çekmeye başlayacak ve bu durum, sorumluluklarının da artmasına neden olacak. Ancak unutma ki üzerindeki bu baskı, seni daha güçlü kılacak ve kendinden emin duruşunla bu hafta iş hayatında kalıcı izler bırakacaksın.

Haftanın ortasında ise Uranüs'ün Boğa burcundaki hareketi, ikili ilişkilerini etkileyecek. Bir ortaklık ya da iş birliği, beklenmedik bir yöne doğru ilerleyebilir. Ortaklarının, iş arkadaşlarının belki de hiç tahmin etmediğin bir tavırlarıyla karşılaşabilirsin. Ancak bu durum, senin kontrolü paylaşmayı öğrenmeni sağlayacak. Yani, küçük gerilimlerden büyük kârlar elde edebilirsin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Uranüs karesi, ani çekimler ya da sert kopuşlar yaratabilir. Bir ilişki ya hızlanır ya da sorgulanır. Yani, duyguların bu hafta oldukça yoğun olacak ancak bu yoğunluk sabit kalmayacak. Aşk, seni bu hafta dönüştürecek ve belki de hiç beklemediğin duygusal değişimlere yol açacak. İlişkini değerlendirmeye vakit ayır, ona dair gerçekleri göz önünde bulundur. Ya gitmeye ya da kalmaya karar ver artık! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…