2 Şubat - 8 Şubat Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
2 - 8 Şubat 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.02.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 2 Şubat - 8 Şubat haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 2 Şubat - 8 Şubat haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta senin için oldukça hareketli ve dikkat çekici geçecek. Aslan Dolunayı, hafta başında hâlâ etkisini gösterirken, kariyer sahanda ışıklar üzerinde olacak. Yaptığın işler, aldığın kararlar, daha fazla dikkat çekmeye başlayacak ve bu durum, sorumluluklarının da artmasına neden olacak. Ancak unutma ki üzerindeki bu baskı, seni daha güçlü kılacak ve kendinden emin duruşunla bu hafta iş hayatında kalıcı izler bırakacaksın.

Haftanın ortasında ise Uranüs'ün Boğa burcundaki hareketi, ikili ilişkilerini etkileyecek. Bir ortaklık ya da iş birliği, beklenmedik bir yöne doğru ilerleyebilir. Ortaklarının, iş arkadaşlarının belki de hiç tahmin etmediğin bir tavırlarıyla karşılaşabilirsin. Ancak bu durum, senin kontrolü paylaşmayı öğrenmeni sağlayacak. Yani, küçük gerilimlerden büyük kârlar elde edebilirsin! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Uranüs karesi, ani çekimler ya da sert kopuşlar yaratabilir. Bir ilişki ya hızlanır ya da sorgulanır. Yani, duyguların bu hafta oldukça yoğun olacak ancak bu yoğunluk sabit kalmayacak. Aşk, seni bu hafta dönüştürecek ve belki de hiç beklemediğin duygusal değişimlere yol açacak. İlişkini değerlendirmeye vakit ayır, ona dair gerçekleri göz önünde bulundur. Ya gitmeye ya da kalmaya karar ver artık! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Astroloji Editörü
