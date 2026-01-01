onedio
Zengin İnsanlar Neden Telefon Kılıfı Kullanmıyor?

Zengin İnsanlar Neden Telefon Kılıfı Kullanmıyor?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.01.2026 - 13:45

Şu anda bu satırları okuduğunuz telefonunuzda bir telefon kılıfı var mı? Muhtemelen sizin ve etrafınızdaki birçok kişinin bu soruya cevabı evet. Peki sizce herkes telefon kılıfı kullanıyor mu? İşte bu sorunun cevabı hayır.

Zengin insanların birçoğu telefon kılıfı kullanmıyor. Bunun nedeni ise sadece zengin olmaları değil.

Zengin insanların telefon kılıfı kullanmadığını fark etmişsinizdir.

Zengin insanların telefon kılıfı kullanmadığını fark etmişsinizdir.

Ortalama bir insan için cep telefon kılıfı artık bir ihtiyaç. Telefonlarımızı kırılmalardan, çizilmelerden koruyan kılıflar telefonu alır almaz kullanmaya başladığımız bir eşya. Zenginler için ise durum böyle değil. 

Elbette bunun en büyük nedeni, telefonlarının bozulmasından endişe etmemeleri. Ortalama bir insan için kırık bir telefon ekranı önemli bir masraf olabilirken zenginler için bu bir sorun değil. Telefonları bozulsa bile, çizilse bile hemen yenisini alabilirler.

Bir diğer önemli neden ise telefon kılıfı kullanmamanın kişinin sınıfını ve zevkini yansıttığına inanılması. New York Üniversitesi (NYU) Moda ve Lüks MBA programının direktörü Thomai Serdari, zenginlerin telefonlarının orijinal tasarımını ve güzelliğini gizlemek istemediğini düşünüyor. Zengin insanlar, şirketlerin çok çalıştığı ince ve şık tasarımın tadını çıkarmak istiyor!

Tabii telefon kılıfı kullanmayı sevenler de var.

Tabii telefon kılıfı kullanmayı sevenler de var.

Telefon kılıfları genellikle hantaldır, bilirsiniz. Ayrıca telefon kılıfları en çok kirlenen eşyalardan biridir. Büyük kılıflı bir telefon, zengin insanların taşıdığı pahalı ve küçük tasarım çantalara muhtemelen sığmayacaktır. Hatta bir elinde çanta bir elinde telefon taşıyan ünlülere sık sık denk gelebilirsiniz. Erkeklerde de durum buna benzer: Kılıflı bir telefon, şık bir takım elbisenin ceplerine sığmayacaktır.

Tabii bütün bu söylediklerimizi yerle bir edip telefon kılıfı kullanmaya devam eden zenginler de var. Dua Lipa gibi isimler, şirketlerin tasarımlarının 'reklam yüzü' gibi olmaktansa telefon kılıflarında kendi karakterlerini yansıtmayı tercih ediyor.

