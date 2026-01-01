Zengin İnsanlar Neden Telefon Kılıfı Kullanmıyor?

Ortalama bir insan için cep telefon kılıfı artık bir ihtiyaç. Telefonlarımızı kırılmalardan, çizilmelerden koruyan kılıflar telefonu alır almaz kullanmaya başladığımız bir eşya. Zenginler için ise durum böyle değil.

Elbette bunun en büyük nedeni, telefonlarının bozulmasından endişe etmemeleri. Ortalama bir insan için kırık bir telefon ekranı önemli bir masraf olabilirken zenginler için bu bir sorun değil. Telefonları bozulsa bile, çizilse bile hemen yenisini alabilirler.

Bir diğer önemli neden ise telefon kılıfı kullanmamanın kişinin sınıfını ve zevkini yansıttığına inanılması. New York Üniversitesi (NYU) Moda ve Lüks MBA programının direktörü Thomai Serdari, zenginlerin telefonlarının orijinal tasarımını ve güzelliğini gizlemek istemediğini düşünüyor. Zengin insanlar, şirketlerin çok çalıştığı ince ve şık tasarımın tadını çıkarmak istiyor!