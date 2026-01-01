Zengin İnsanlar Neden Telefon Kılıfı Kullanmıyor?
Şu anda bu satırları okuduğunuz telefonunuzda bir telefon kılıfı var mı? Muhtemelen sizin ve etrafınızdaki birçok kişinin bu soruya cevabı evet. Peki sizce herkes telefon kılıfı kullanıyor mu? İşte bu sorunun cevabı hayır.
Zengin insanların birçoğu telefon kılıfı kullanmıyor. Bunun nedeni ise sadece zengin olmaları değil.
Zengin insanların telefon kılıfı kullanmadığını fark etmişsinizdir.
Tabii telefon kılıfı kullanmayı sevenler de var.
