Zemheri (Karakış) Soğukları Nedir? Zemheri Ne Zaman Başlayacak ve Bitecek?

Türkiye genelinde soğuk hava dalgası etkisini artırırken, halk takviminde karakış olarak anılan zemheri dönemi gündeme geldi. Meteoroloji verileri, sıcaklıklarda sert düşüşler ve sisli günlerin artacağına işaret ediyor. Özellikle Marmara, İç Anadolu ve Doğu bölgelerinde kış şartları daha hissedilir hale geliyor. Kar yağışı beklentisi ve don riski, zemheri kavramını yeniden öne çıkardı.

Peki zemheri soğukları ne anlama geliyor ve hangi tarihleri kapsıyor?