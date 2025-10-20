Zeki Başeskioğlu Kimdir, Nereli? Zeki Triko'nun Kurucusu Zeki Başeskioğlu Neden Öldü?

Zeki Başeskioğlu, kariyerini adım adım inşa etti. Genç yaşında geldiği İzmir’de şapka satarak çalışmaya başladı. Ardından iş hayatına İstanbul Mahmutbey’de çorapçılık yaparak devam etti. Daha sonra jarse elbise ve konfeksiyon işine başladı.

Başeskioğlu, Rumeli Caddesi’nde dükkan açan ilk tekstilcilerden biri oldu 1969 yılında ilk ihracatını yaptı. 1984 yılında ise mayo tasarımlarıyla ünlendi.

Zeki Triko’nun mayo ve bikini koleksiyonlarının tanıtımı için dünyaca ünlü modeller Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Laetitia Casta ve Elle McPherson ile reklam çekimleri yapıldı.

Zeki Başeskioğlu Neden Vefat Etti?

Zeki Başeskioğlu 95 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber ailesi tarafından duyuruldu. Başeskioğlu'nun evinde yemek yediği sırada hayatın kaybettiği öğrenildi.