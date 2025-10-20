onedio
Zeki Başeskioğlu Kimdir, Nereli? Zeki Triko'nun Kurucusu Zeki Başeskioğlu Neden Öldü?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.10.2025 - 08:43

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından, Zeki Triko'nun kurucusu Zeki Başeskioğlu'nun vefat ettiği öğrenildi. Ünlü iş insanı 95 yaşında hayata gözlerini yumdu. Başeskioğlu, çalışma hayatına çorap satarak başlamıştı ve kariyerinde adım adım yükselmişti. Başeskioğlu'nun vefat haberi, sevenlerini derinden üzdü.

İşte Zeki Başeskioğlu hakkında merak edilenler.

Zeki Başeskioğlu Kimdir?

Zeki Başeskioğlu, Türkiye'nin meşhur markası Zeki Triko'nun kurucusudur. Zeki Triko, Türk moda dünyasının kült markalarından biri olmuş ancak marka 2021’de icra yoluyla başka bir iş insanına satılmıştır. Başeskioğlu ise Türkiye'nin tanınmış bir iş insanıdır.

Zeki Başeskioğlu Nereli?

Zeki Başeskioğlu Antalya, Aksekilidir.

Zeki Başeskioğlu Kaç Yaşında?

1930 yılında dünyaya gelen Zeki Başeskioğlu, 95 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Zeki Başeskioğlu'nun Kariyeri

Zeki Başeskioğlu, kariyerini adım adım inşa etti. Genç yaşında geldiği İzmir’de şapka satarak çalışmaya başladı. Ardından iş hayatına İstanbul Mahmutbey’de çorapçılık yaparak devam etti. Daha sonra jarse elbise ve konfeksiyon işine başladı.

Başeskioğlu, Rumeli Caddesi’nde dükkan açan ilk tekstilcilerden biri oldu 1969 yılında ilk ihracatını yaptı. 1984 yılında ise mayo tasarımlarıyla ünlendi.

Zeki Triko’nun mayo ve bikini koleksiyonlarının tanıtımı için dünyaca ünlü modeller Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Laetitia Casta ve Elle McPherson ile reklam çekimleri yapıldı. 

Zeki Başeskioğlu Neden Vefat Etti?

Zeki Başeskioğlu 95 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber ailesi tarafından duyuruldu. Başeskioğlu'nun evinde yemek yediği sırada hayatın kaybettiği öğrenildi.

