Babasını İfşa Etti: Yüz Bin Takipçiye Ulaşınca Annesine Verdiği Sözü Tutan İçerik Üreticisi

27.08.2025 - 21:39

Sanat camiası bugünlerde ifşa gündemiyle sarsılıyor. Medya sektöründe birbirinden ünlü isimler hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmaya devam ederken bu kez bir içerik üreticisindan paylaşım geldi. Enes Güler, 100 bin takipçiye ulaşınca annesine verdiği sözü tuttuğunu söyleyerek geçmişte yaşadıkları bir olayı anlattı. 

Güler, babasının ismini vererek 'annemin sesi olmak için videoyu yeniden paylaşın' dedi.

Buradan izleyebilirsiniz;

"100 bin özel video ama bizim tarzımızda."

İçeri üreticileri, 100 bin takipçiye ulaştıklarında genellikle kutlama paylaşımları yapar. Fakat bu kez beklenenden farklı bir paylaşım geldi. Enes Güler, annesiyle yaşadıklarını anlatarak babasını ifşa etti. 

Videoya birçok kullanıcıdan ise destek yorumu ve beğenisi geldi.

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Yorum Yazın