Topuklu Ayakkabı Satan Bir Esnaf, Ürünlerinin Kalitesini Kanıtlamak İsterken Dansçılara Taş Çıkarttı

Esnaflık öyle her yiğidin harcı değil. Müşterilerinize kaliteli ürünler satıyorsanız öncelikle bunu kanıtlamanız, ürünlerinizin reklamını güzel bir şekilde yapmanız gerekiyor. Topuklu ayakkabı satan bir esnaf da çıtayı arşa çıkardı ve ürünlerinin ne kadar kaliteli olduğunu kanıtlamak için topukluları giyip dans etti!
Esnafın dansı, dansçılara taş çıkartacak cinsten.
Buradan izleyebilirsiniz;
Sosyal medyada pozitif yorumlar eksik olmadı.
Maharet ayakkabıda değil abinin kendisinde gibi 🤣
içinde varmış.
Ben ikna oldum. Adres neresiydi 😂