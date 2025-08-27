onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Topuklu Ayakkabı Satan Bir Esnaf, Ürünlerinin Kalitesini Kanıtlamak İsterken Dansçılara Taş Çıkarttı

Topuklu Ayakkabı Satan Bir Esnaf, Ürünlerinin Kalitesini Kanıtlamak İsterken Dansçılara Taş Çıkarttı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.08.2025 - 18:26

İçerik Devam Ediyor

Esnaflık öyle her yiğidin harcı değil. Müşterilerinize kaliteli ürünler satıyorsanız öncelikle bunu kanıtlamanız, ürünlerinizin reklamını güzel bir şekilde yapmanız gerekiyor. Topuklu ayakkabı satan bir esnaf da çıtayı arşa çıkardı ve ürünlerinin ne kadar kaliteli olduğunu kanıtlamak için topukluları giyip dans etti!

Esnafın dansı, dansçılara taş çıkartacak cinsten.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Sosyal medyada pozitif yorumlar eksik olmadı.

Sosyal medyada pozitif yorumlar eksik olmadı.

Esnafın dansı, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Hem bu başarılı dans, hem de esnafın kendinden emin halleri pek çok kişiyi etkilemeyi başardı. X'te pek çok hesap tarafından paylaşılan videoya kullanıcılardan yorum yağdı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
7
4
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
bellissimo

Maharet ayakkabıda değil abinin kendisinde gibi 🤣

zyd

içinde varmış.

Z.

Ben ikna oldum. Adres neresiydi 😂