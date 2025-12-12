Yunanlar 190 Milyon Dolara Türk Çimento Devini Satın Aldı

Şirket, Kırklareli’nde faaliyet gösteren Traçim Çimento’nun tamamını yaklaşık 190 milyon dolara devralmak için anlaşmaya vardığını duyurdu. Böylece Titan, Türkiye pazarındaki en büyük yatırımlarından birine imza atmış oldu.

Titan’ın açıklamasına göre satın alma sürecinin 2026’nın ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Traçim’in yıllık 140 milyon doların üzerinde ciro, 50 milyon doların üzerinde FAVÖK yaratması ve grubun hisse başı karlılığına doğrudan katkı sunması öngörülüyor. Şirket, fabrikanın 2,5 milyon tonluk üretim kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.