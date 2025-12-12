onedio
article/comments
article/share
Yunanlar 190 Milyon Dolara Türk Çimento Devini Satın Aldı

Yunanlar 190 Milyon Dolara Türk Çimento Devini Satın Aldı

Metehan Bozkurt
12.12.2025 - 12:52

Yunanistan merkezli Titan Cement, Türkiye’de uzun süredir sürdürdüğü yatırımlarını yeni bir hamleyle büyütüyor. Şirket, Kırklareli’nde faaliyet gösteren Traçim Çimento’nun tamamını 190 milyon dolarlık bir anlaşmayla devralacağını açıkladı. Bu adımla Titan, hem Türkiye pazarındaki üretim kapasitesini önemli ölçüde artırıyor hem de bölgedeki düşük karbonlu çimento stratejisini daha sağlam bir zemine oturtuyor. Satın almanın 2026’nın ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: https://www.cnbce.com/sirket-haberler...
Yunanistan merkezli Titan Cement, Türkiye’deki varlığını ciddi ölçüde büyütecek yeni bir adım attı.

Şirket, Kırklareli’nde faaliyet gösteren Traçim Çimento’nun tamamını yaklaşık 190 milyon dolara devralmak için anlaşmaya vardığını duyurdu. Böylece Titan, Türkiye pazarındaki en büyük yatırımlarından birine imza atmış oldu.

Titan’ın açıklamasına göre satın alma sürecinin 2026’nın ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Traçim’in yıllık 140 milyon doların üzerinde ciro, 50 milyon doların üzerinde FAVÖK yaratması ve grubun hisse başı karlılığına doğrudan katkı sunması öngörülüyor. Şirket, fabrikanın 2,5 milyon tonluk üretim kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.

Titan’ın Türkiye’ye girişi 2008’de Adoçim’in yüzde 50’sinin alınmasıyla başlamıştı.

Bugün şirket; Tokat, Marmara Ereğlisi ve Antalya’da biri fabrika olmak üzere üç üretim tesisini işletiyor. Grup, son yıllarda düşük karbonlu ürün stratejisini merkezine alarak Türkiye’deki yatırımlarını hızlandırmış durumda.

Bu doğrultuda Titan Cement, Bilecik’teki Vezirhan Pozzolana Ocağını satın alarak düşük karbonlu çimento için kritik hammadde rezervlerini uzun vadeli olarak güvence altına aldı. Şirket bu adımın çevresel ürün satışlarını iki katına çıkaracağını öngörüyor.

Titan yalnızca Türkiye’de değil, kendi ülkesinde de düşük karbon hedefleri doğrultusunda yatırımlarını genişletiyor.

Şirket, Yalı Adası’ndaki perlit ve puzolan ocaklarını Ageas Perlites’ten devralarak hammadde tarafında yeni bir stratejik güç elde etti.

2030 İçin Net Hedef: Emisyonlarda Yüzde 35 Azalma

Titan Doğu Akdeniz Bölge Müdürü Christos Panagopoulos, hem Türkiye’deki hem Yunanistan’daki satın almaların şirketin karbon ayak izini küçültme planının temel adımları olduğunu belirtti. Panagopoulos, Titan’ın 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yüzde 35 azaltmayı ve çevreci ürünlerin toplam portföyde yüzde 50’nin üzerine çıkmasınıhedeflediğini söyledi. Vezirhan Ocağı’nın liman ve demiryolu bağlantılarıyla küresel tedarik zincirini güçlendireceğini de ekledi.

