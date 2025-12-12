Yunanlar 190 Milyon Dolara Türk Çimento Devini Satın Aldı
Kaynak: https://www.cnbce.com/sirket-haberler...
Yunanistan merkezli Titan Cement, Türkiye’de uzun süredir sürdürdüğü yatırımlarını yeni bir hamleyle büyütüyor. Şirket, Kırklareli’nde faaliyet gösteren Traçim Çimento’nun tamamını 190 milyon dolarlık bir anlaşmayla devralacağını açıkladı. Bu adımla Titan, hem Türkiye pazarındaki üretim kapasitesini önemli ölçüde artırıyor hem de bölgedeki düşük karbonlu çimento stratejisini daha sağlam bir zemine oturtuyor. Satın almanın 2026’nın ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yunanistan merkezli Titan Cement, Türkiye’deki varlığını ciddi ölçüde büyütecek yeni bir adım attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Titan’ın Türkiye’ye girişi 2008’de Adoçim’in yüzde 50’sinin alınmasıyla başlamıştı.
Titan yalnızca Türkiye’de değil, kendi ülkesinde de düşük karbon hedefleri doğrultusunda yatırımlarını genişletiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın