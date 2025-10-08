onedio
Yolculukların Gizli Kahramanı: Asla Eksik Edilmemesi Gereken 10 Eşya

Ecem Bekar
08.10.2025 - 13:04

Yola çıkmak, kafanda “oh, mükemmel bir tatil, kafa dinlemelik bir seyahat!” planlarıyla başlar. Ama işin gerçeği, yolculuk anında “Neden bunları unuttum?” diyeceğiniz o kadar çok şey var ki! İşte, size “Eyvah, bunu unuttum!” dememeniz için asla eksik etmemeniz gereken 10 eşya. 

Hadi bakalım, kahramanlarınızı tanıyalım:

1. Powerbank

Telefonun şarjı bitmiş… Yolda, şehri keşfe çıkarken “Instagram’da neler var?” diye bakmak istiyorsunuz ama telefonunuzdan sadece “%1” uyarısı geliyor. Ne yapacaksınız? Tabii ki powerbank! Unutmayın, şarj bitmeden önce bir powerbank'ı cebinize atmak, yolda hayatta kalmanız için kritik bir adım. “Yok ya, şarjım yeter!” diyenleri bir kenara bırakın, hepimiz o dramatik “Telefonu şarja takmaya çalışırken ekranın kararması” anını yaşadık.

2. Kulaklık

3. Su Şişesi

Susuz kalmak, dünyanın en kötü şeyi olabilir. Hele de bir yolculukta! Yolda her 5 dakikada bir “Su alayım mı?” diye sormak zorunda kalmak çok kötü. Neyse ki, su şişeniz her zaman hazırda! O yüzden su şişesini hiç unutmayın, aksini düşünmek bile istemiyorum.

4. Atıştırmalıklar

O açlık var ya, yolda insanı delirtebilir! O yüzden yanınızda bir avuç fındık, birkaç kuruyemiş ya da granola bar taşıyın. Atıştırmalıklar hayat kurtarır, gerisini boşverin.

5. Yedek Kablo ve Adaptör

Telefon kablosu kayboldu, ya da daha kötüsü, şarj aleti çalışmıyor. Bunu hepimiz yaşadık. “Yedek kablo almanın ne gereği var?” diyebilirsiniz, ama o “ne gereği var?” anı geldiğinde, bir dükkandan kablo alacak kadar sabrınız olmayabilir. O yüzden kabloyu unutmamak, yolculuğun en zekice hareketlerinden biri!

6. İlaçlar

Eğer bir hastalığınız varsa ve düzenli ilaç almanız gerekiyorsa, onları yanınıza almayı unutmayın. Yoksa 'Yolculuk bitti mi acaba?' diye sayıklamaya başlarsınız.

7. Sırt Çantası

Bir çanta bir yere kadar! Ama sırt çantası? İşte tam anlamıyla bir macera arkadaşı! Hem ellerinizi serbest bırakır, hem de içerisine hayatta kalmanız için gereken her şeyi yerleştirmenizi sağlar.

8. Güneş Gözlüğü

Yolculukta güneşin gözünüzü deldiğini hissettiğiniz o anlar… İşte güneş gözlüğü tam da bu anlar için! Özellikle uzun otobüs, tren ya da sahil yolculuklarında, gözlerinizi kısarak etrafı izlemek yerine rahatça manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca fotoğraflarda da anında havalı görünmek garanti!

9. Seyahat Yastığı

Yolculuk boyunca uyuyamayanlardan mısın? Ben asla değilim. Tam tersi, uykum yoksa bile kısa yolculuklarda bile hemen uyuyakalırım. Ama uzun yolda uyku gerçekten büyük sorun olabiliyor. İki büklüm uyumak, boyun ağrıları yaratıyor ve sabah kalkınca kendini kırık dökük hissediyorsun. Uykusuzluk değil de, o boyun ağrısı seni öldürür. Neyse ki, en basit çözüm burada: Seyahat Yastığı.

10. Termos

Eğer yolculuk boyunca uykunu almadan, gözlerin uykuya dalmadan seni uyandıran bir şey varsa, o da yolda içeceksiz kalmaktır. Hangi yolculuk olursa olsun, bir termos çok iyi bir arkadaş olabilir. Sabah soğukları ya da akşam serinliğini düşünürsek, termosuyla sıcak çayın veya kahvenin keyfi bir başka olur. Hem de istediğin içeceği, istediğin zaman sıcak sıcak içebilirsin.

