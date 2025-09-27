Yolculuk Alışkanlıklarına Göre Hangi Yüzüklerin Efendisi Karakterisin?
Sen hangi Yüzüklerin Efendisi karakterisin? Bunu öğrenmenin bir yolu var: Yolculuk alışkanlıklarını ve tarzını anlatmak! Sen yol boyunca uyanık kalan mısın yoksa uyuyan mı? Meraklı bir keşifçi misin? Her şeyi yemek isteyen o kişi mi? E hadi öğrenmek için teste başlıyoruz!
1. Yolculuğa çıkmadan kaç gün önce valizi toplarsın?
2. Yolculukta uyuyabilir misin?
3. Peki uzun bir yolculukta seni en çok motive eden şey ne?
4. Hangi yol seni içine çekiyor?
5. Yolculukta olmazsa olmaz parçan hangisi?
6. Yola çıkmak istediğin o arabayı da seçer misin?
7. Grup yolculuklarında senin rolün bunlardan hangisi?
8. Araba sürerken yol boyunca harita açık mıdır?
Kesinlikle Aragorn!
Kesinlikle Frodo!
Kesinlikle Legolas!
Kesinlikle Samwise Gamgee!
