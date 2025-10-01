onedio
Yolculuğu Daha Eğlenceli Hale Getirecek 11 Basit Oyun

Yolculuğu Daha Eğlenceli Hale Getirecek 11 Basit Oyun

Ceren Özer
Ceren Özer
01.10.2025 - 15:04

Arabada geçen saatleri küçük tatlı oyunlarla keyifli ve unutulmaz bir anıya çevirmek mümkün. Üstelik bu oyunlar için ekstra bir hazırlık ya da malzemeye ihtiyacınız yok! Yolda olmak tek başına zaten eğlenceli ama yanına bu küçük oyunları da eklerseniz yolculuğunuz tatil kadar keyifli hale gelir. İşte yol arkadaşınızla mutlaka denemeniz gereken 11 oyun!

1. Kelime Zinciri

Bir kişi bir kelime söylüyor, diğer kişi o kelimenin son harfiyle yeni bir kelime bulmak zorunda. “Kitap → Para → Araba” gibi devam ediyor. İlk takılan oyundan eleniyor. Bu basit oyun hem hızlı düşünmeyi sağlıyor hem de akla gelen absürt kelimelerle eğlendiriyor. Uzun yolda özellikle çocuklarla oynaması çok keyifli çünkü onların hayal gücü zinciri bambaşka yerlere götürebiliyor.

2. Şarkıyı Tahmin Et

Herkesin telefonundan müzik açmasına gerek yok, sadece hafızanız yeterli. Bir kişi şarkının melodisini mırıldanıyor ya da sözlerini değiştirerek söylüyor. Diğerleri hangi şarkı olduğunu bulmaya çalışıyor. Hele bir de herkesin bildiği çocukluk şarkılarını, arabesk klasiklerini ya da 2000’ler Türkçe pop hitlerini mırıldanırsanız ortaya inanılmaz komik anlar çıkıyor.

3. 20 Soru Oyunu

Bir kişi aklında bir nesne, kişi ya da hayvan tutuyor. Diğerleri en fazla 20 adet evet-hayır sorusu sorarak bunun ne olduğunu bulmaya çalışıyor. İlk başta kolay gibi geliyor ama sorular ilerledikçe işin ciddiyeti artıyor. “Plastik mi? Yaşayan biri mi? Mutfakta bulunur mu?” gibi sorularla herkes Sherlock Holmes’e dönüşüyor. Yol boyunca beyninizi çalıştıran ama aynı zamanda çok eğlenceli bir oyun.

4. Hikâyeyi Devam Ettir

Bir kişi bir cümleyle hikâyeye başlıyor: “Bir gün arabayla giderken gökten dev bir portakal düştü…” Sonrasında herkes sırayla bir cümle ekleyerek hikâyeyi devam ettiriyor. İşin güzelliği, hikâye tamamen absürt yerlere gidiyor ve sonunda ortaya çok komik, bazen de şaşırtıcı bir senaryo çıkıyor.

5. Plaka Oyunu

Yolda gördüğünüz arabaların plakalarındaki harflerle kelime veya cümle üretmeye çalışıyorsunuz. Örneğin “34 ABC → Aşk Biterse Canlar Yanar” gibi. Bazen öyle yaratıcı ve komik şeyler çıkıyor ki, plakaya bakarken kahkaha atmaktan kendinizi alamıyorsunuz. Bu oyun aynı zamanda yolun monotonluğunu kırıyor ve dikkatinizi çevredeki detaylara yönlendiriyor.

6. Sessiz Sinema

Arabada da oynanabilir mi? Şöförün dikkatini fazla dağıtmadan kesinlikle evet! Bir kişi mimikleriyle ya da ellerini kullanarak bir film ya da kelimeyi anlatıyor, diğerleri tahmin etmeye çalışıyor. Küçük molalarda daha hareketli versiyonunu oynamak mümkün ama araba içinde de gayet eğlenceli oluyor. Hele ki konuyu anlatan kişi biraz utangaç ya da fazla abartılı hareketler yapıyorsa, kahkaha tufanı garanti.

7. Ben Kimim?

Bir kişi kafasında ünlü birini tutuyor, diğerleri sorular sorarak kim olduğunu bulmaya çalışıyor. “Yaşayan biri mi? Kadın mı? Türk mü? Şarkıcı mı?” gibi sorularla ilerliyor. Bazen çok hızlı bulunuyor ama bazen saatlerce tahmin yapılamadığı için herkes işin içine daha da giriyor. Hem sabrı hem de bilgiyi sınayan çok keyifli bir yol oyunu.

8. Renk Avı

Basit ama çok keyifli bir oyun. Herkes sırayla bir renk söylüyor, o renkte dışarıda bir şey bulan puan kazanıyor. Mesela “Kırmızı!” dediniz ve yoldan geçen kırmızı bir kamyon gördünüz, puan sizde.

9. Şu An Nerede Olsak?

Herkes sırayla “Şu an nereye ışınlansak?” sorusuna cevap veriyor. Biri Maldivler derken diğeri anneannesinin köyündeki ceviz ağacını seçebiliyor. Hayallerin çeşitliliği, sohbeti bambaşka bir yere taşıyor. Uzun yolda sadece oyun değil, aynı zamanda keyifli bir muhabbet başlatıcısı oluyor. Üstelik birbirinizin hayalini öğrenmek, yolculuğa ayrı bir samimiyet katıyor.

10. Tekerleme Kapışması

Sırayla zor tekerlemeler söylemeye çalışıyorsunuz. Kim daha az takılırsa kazanıyor. “Dal sarkar kartal kalkar, kartal kalkar dal sarkar” gibi klasiklerle başlayıp daha zorlu tekerlemelere geçebilirsiniz. Arabada gülme krizine sokan en basit ama en etkili oyunlardan biri.

11. Benim Bavulumda Ne Var?

Bu oyunda herkes sırayla hayali bir bavula eşya koyuyor. İlk kişi “Benim bavulumda güneş gözlüğü var” diyor, ikinci kişi bunu tekrar edip kendi eşyasını ekliyor: “Benim bavulumda güneş gözlüğü ve mayo var.” Sıra ilerledikçe liste uzuyor ve herkes tüm eşyaları eksiksiz tekrar etmek zorunda kalıyor. Hem hafızayı zorlayan hem de eğlendiren bir oyun.

Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
