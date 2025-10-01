Yolculuğu Daha Eğlenceli Hale Getirecek 11 Basit Oyun

Bir kişi kafasında ünlü birini tutuyor, diğerleri sorular sorarak kim olduğunu bulmaya çalışıyor. “Yaşayan biri mi? Kadın mı? Türk mü? Şarkıcı mı?” gibi sorularla ilerliyor. Bazen çok hızlı bulunuyor ama bazen saatlerce tahmin yapılamadığı için herkes işin içine daha da giriyor. Hem sabrı hem de bilgiyi sınayan çok keyifli bir yol oyunu.