Yol Üstünde Değil, Hayatın İçinde: Select ve deli2go Markaları ile Shell'in Dönüşüm Hikayesi

Yol Üstünde Değil, Hayatın İçinde: Select ve deli2go Markaları ile Shell’in Dönüşüm Hikayesi

08.11.2025 - 16:01

Shell & Turcas, akaryakıt istasyonlarının artık sadece araçlara yakıt ikmali yapılan yerler değil, insanların konfor ve deneyim aradığı yaşam alanları olacağını yıllar önce öngördü. Türkiye genelindeki 1.200'e yakın istasyonuyla günde 1 milyondan fazla kişiye hizmet veren Shell, bu dönüşümle güven ve kalitenin sembolü haline geldi.

Şirket, hayatı kolaylaştıran bir vizyonla istasyonlarını; temiz tuvaletleri, güler yüzlü hizmeti, taptaze deli2go ürünleri ve lezzetli kahvelerle yenilenme, sosyalleşme ve keyif alanlarına dönüştürdü.

Shell Select: Perakende Dönüşümünün Kalbinde

Dünyanın en büyük mobilite perakendecisi Shell, yaklaşık 15 yıl önce Türkiye’de Shell Select premium market konseptini başlattı. Bugün 1.100 noktada, 2.000’e yakın ürünle hizmet veren Select marketler, taze kahveden sandviçlere ve kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede misafirlerin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bu konsept, akaryakıt dışı perakendenin Shell & Turcas’ın büyümesinde stratejik rol oynamasını sağladı.

Kahveleri, sandviçleri, atıştırmalıklarıyla lezzetin yol arkadaşı: deli2go

Shell'in perakende hikayesinin merkezindeki deli2go markası, yol üstü lezzet kavramını yukarı taşıdı. 2024'te 18 milyon bardak kahve satışı yapan Shell, Türkiye’de en çok kahve satan ilk beş perakendeciden biri oldu. Günlük hazırlanan sandviç, kek ve atıştırmalıklar Shell misafirlerinin vazgeçilmezi oldu.

Yeni Bir Dönem: CarrefourSA İş Birliği

Shell & Turcas, CarrefourSA ile yaptığı stratejik ortaklıkla, deli2go lezzetlerini ilk kez istasyon dışına taşıyarak seçili CarrefourSA'ların Lezzet Arası alanında 'deli2go corner cafe' açtı. Bu iş birliği ile CarrefourSA’nın özel lezzetleri de seçili Shell Select marketlerde yerini aldı.

Shell & Turcas, artık sadece bir enerji markası değil; Select marketleri, deli2go ve CarrefourSA iş birliğiyle perakendenin geleceğini yeniden tanımlayan bir yaşam markasıdır.

