YKS Tercih Sonuçları Neden Açıklanmadı? Üniversite Tercih Sonuçları Merakla Bekleniyor!

YKS Tercih Sonuçları Neden Açıklanmadı? Üniversite Tercih Sonuçları Merakla Bekleniyor!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
25.08.2025 - 09:32

Binlerce öğrenci hayalini kurdukları üniversiteye kavuşmak için gün sayıyor. Haziran ayında düzenlenen YKS oturumlarının ardından sonuçlar açıklandı ve 13 Ağustos tarihinde tercih işlemlerinin de sonuna gelindi. Öğrenciler 'YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun cevabını araştırırken beklentiler 24 Ağustos Pazar gününde yoğunlaşmıştı. Fakat beklenen olmadı ve YKS tercih sonuçları açıklanmadı. 

Üniversite tercihlerinin henüz açıklanmaması, üniversitelerin 1-5 Eylül tarihlerinde kayıt alacağı için özellikle eleştiriliyor. Öğrenciler stresli günler yaşarken onların sesini duyuranlar ise siyasetçiler oldu. 

Birçok isimden 'YKS neden açıklanmıyor?' paylaşımları geliyor.

YKS Tercih Sonuçları Neden Açıklanmadı?

YKS Tercih Sonuçları Neden Açıklanmadı?

Binlerce üniversite adayı, 21 - 22 Haziran tarihinde YKS'de ter döktü. TYT ve AYT oturumlarının sona ermesinin ardından heyecanlı bekleyiş başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla tercih süreci başladı ve alınan puanlara göre tercih listeleri oluşturuldu. 13 Ağustos'ta YKS tercih süreci de sona erdi.

Öğrenciler, şimdilerde YKS tercih sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. Üniversite adayları ve aileler, büyük bir heyecanla üniversite sonuçlarını takip ediyor. Özellikle üniversite kayıt günlerinin yaklaşması, öğrencilerde paniğe sebep olabiliyor. 

Geçtiğimiz haftasonlarında sonuçları açıklaması beklenen ÖSYM'den henüz bir duyuru gelmedi. Ağustos'ta açıklanacağı düşünülen üniversite tercih sonuçları henüz açıklanmadı. 

YKS tercih sonuçlarının neden açıklanmadığı ise bilinmiyor. ÖSYM tarafından konuya dair yapılan herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Öğrenciler, aileler, siyasetçiler tepkili.

Öğrenciler, aileler, siyasetçiler tepkili.

Üniversite adayı binlerce öğrenci, her gün seslerini sosyal medyada duyuruyor. Üniversite kayıtlarına az bir zaman kala hangi şehre taşınacağı bile belli olmayan öğrenciler, gelecek kaygısı yaşıyor. X'te sık sık YKS konulu etiketler gündem oluyor. 

Öğrencilerin sesini duyuranlar ise siyasetçiler oldu. CHP'li Muharrem İnce paylaşım yaparak 'Üniversite yerleştirme sonuçlarını bir türlü açıklayamayan ÖSYM, niye açıklamadığını da açıklamayan ÖSYM. Aklımıza kurt düşürme ÖSYM!' ifadelerini kullandı.

CHP'li Mahmut Tanal da ÖSYM'yi eleştirdi ve öğrencilerin belirsizlik içinde kaldığını ifade etti.

İnce'nin açıklamaları için;

"ÖSYM SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMIYOR…"

"ÖSYM SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMIYOR…"
twitter.com

'Öğrenciler günlerdir belirsizlik içinde bırakılıyor! Üniversite kayıtları, yurt başvuruları, okul hazırlıkları kapıda ama hâlâ sonuç yok.

Gençlerimizin geleceğini hiçe sayan bu umursamazlık kabul edilemez!

ÖSYM derhal sonuçları açıklamalı.

Belirsizlik gençleri mağdur ediyor!

Yurt ve okul kayıtları aksıyor.

Aileler kaygı içinde bekliyor.

Devlet kurumları ciddiyetle hareket etmeli, gençlerin kaderiyle oynanmamalıdır.

ÖSYM SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMIYOR!'

Peki Üniversite Kayıtları Ne Zaman?

Peki Üniversite Kayıtları Ne Zaman?

Üniversite kayıtları Eylül ayı itibarıyla başlayacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak.

Üniversite Kayıtları Nasıl Yapılır?

Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından e-Devlet üzerinden elektronik kayıt yapabilecek. Dolayısıyla üniversite kaydı yapmak için üniversiteye gitmeye gerek yoktur.

Üniversiteler Ne Zaman Açılacak?

Üniversitelerin kendilerine göre hazırladıkları akademik takvimleri vardır. Dolayısıyla her üniversitenin açılış günü farklı olabilir. Genel olarak ise üniversitelerin Eylül ayı içerisinde açılması bekleniyor. Ancak bazı istisnai durumlar da olabileceğini hatırlamakta fayda var.

YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

YKS tercih sonuçlarının Ağustos ayı bitmeden açıklanması bekleniyor. ÖSYM, genellikle yoğunluk oluşturmamak adına üniversite tercih sonuçlarını haftasonu açıklamayı tercih ediyor. Dolayısıyla üniversite sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanabilir.

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
