YKS Tercih Sonuçları Neden Açıklanmadı? Üniversite Tercih Sonuçları Merakla Bekleniyor!

Binlerce öğrenci hayalini kurdukları üniversiteye kavuşmak için gün sayıyor. Haziran ayında düzenlenen YKS oturumlarının ardından sonuçlar açıklandı ve 13 Ağustos tarihinde tercih işlemlerinin de sonuna gelindi. Öğrenciler 'YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun cevabını araştırırken beklentiler 24 Ağustos Pazar gününde yoğunlaşmıştı. Fakat beklenen olmadı ve YKS tercih sonuçları açıklanmadı.

Üniversite tercihlerinin henüz açıklanmaması, üniversitelerin 1-5 Eylül tarihlerinde kayıt alacağı için özellikle eleştiriliyor. Öğrenciler stresli günler yaşarken onların sesini duyuranlar ise siyasetçiler oldu.

Birçok isimden 'YKS neden açıklanmıyor?' paylaşımları geliyor.