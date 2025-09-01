onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Yılmaz Erdoğan’lı Organize İşler: Karun Hazinesi Dizisinin Kadrosuna Ünlü İsimler Dahil Oldu

Yılmaz Erdoğan’lı Organize İşler: Karun Hazinesi Dizisinin Kadrosuna Ünlü İsimler Dahil Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.09.2025 - 15:19

Yılmaz Erdoğan’ın Netflix için hazırladığı “Organize İşler: Karun Hazinesi” dizisi için gelişmeler devam ediyor. BKM imzalı yapımın çekimleri 25 Eylül’de başlayacak. Daha önce açıklanan geniş oyuncu kadrosuna şimdi yeni isimler de eklendi. Detayları ise Birsen Altuntaş aktardı. Gelin kadrodaki yeni isimleri birlikte öğrenelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Organize İşler’in tutan ve iyi bir kitlesi olan bir iş olmasıyla birlikte dizisi için de yeşil ışık gelmişti.

Organize İşler’in tutan ve iyi bir kitlesi olan bir iş olmasıyla birlikte dizisi için de yeşil ışık gelmişti.

“Organize İşler: Karun Hazinesi”nin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez otururken, dizinin başrolünde yine Yılmaz Erdoğan yer alacak. Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Selim Bayraktar, Bensu Soral, Atakan Çelik, Burcu Özberk, Rıza Kocaoğlu ve Ekin Türkmen duyurulan isimler arasındaydı.

Son olarak, ekibe yeni güçlü isimler katıldı.

Son olarak, ekibe yeni güçlü isimler katıldı.

Usta oyuncu Menderes Samancılar “Meftun Baba” karakterini canlandıracak. Şükran Ovalı ise dizide “Efsun” rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Onur Akbay, “Ferit” karakteriyle hikayede yerini alırken, Ersin Korkut da “Şahbaz”ı oynayacak. Böylece hem deneyimli hem de genç isimlerin buluştuğu kalabalık bir ekip ortaya çıkmış oldu. 

Çekimlerin kasım ayının son haftası tamamlanması planlanıyor. Netflix’te yayınlanacak dizi, hem yeni oyuncularıyla hem de kalabalık kadrosuyla sezonun en iddialı projelerinden biri olmaya aday görünüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın