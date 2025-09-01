Yılmaz Erdoğan’lı Organize İşler: Karun Hazinesi Dizisinin Kadrosuna Ünlü İsimler Dahil Oldu

Usta oyuncu Menderes Samancılar “Meftun Baba” karakterini canlandıracak. Şükran Ovalı ise dizide “Efsun” rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Onur Akbay, “Ferit” karakteriyle hikayede yerini alırken, Ersin Korkut da “Şahbaz”ı oynayacak. Böylece hem deneyimli hem de genç isimlerin buluştuğu kalabalık bir ekip ortaya çıkmış oldu.

Çekimlerin kasım ayının son haftası tamamlanması planlanıyor. Netflix’te yayınlanacak dizi, hem yeni oyuncularıyla hem de kalabalık kadrosuyla sezonun en iddialı projelerinden biri olmaya aday görünüyor.