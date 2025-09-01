Yılmaz Erdoğan’lı Organize İşler: Karun Hazinesi Dizisinin Kadrosuna Ünlü İsimler Dahil Oldu
Yılmaz Erdoğan’ın Netflix için hazırladığı “Organize İşler: Karun Hazinesi” dizisi için gelişmeler devam ediyor. BKM imzalı yapımın çekimleri 25 Eylül’de başlayacak. Daha önce açıklanan geniş oyuncu kadrosuna şimdi yeni isimler de eklendi. Detayları ise Birsen Altuntaş aktardı. Gelin kadrodaki yeni isimleri birlikte öğrenelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Organize İşler’in tutan ve iyi bir kitlesi olan bir iş olmasıyla birlikte dizisi için de yeşil ışık gelmişti.
Son olarak, ekibe yeni güçlü isimler katıldı.
