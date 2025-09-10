onedio
Yıldızların ve Gezegenlerin Konumunu Gösteren Mobil Uygulamalar!

10.09.2025 - 18:22

Gökyüzünü keşfetmek artık sadece teleskoplarla sınırlı değil. Biz de astronomi tutkunlarının kesinlikle göz atması gereken, yıldızların ve gezegenlerin konumunu öğrenmek için geliştirilen en iyi mobil uygulamaları sizler için derledik.

Akıllı telefonunuza indirebileceğiniz bu uzay temalı mobil uygulamalar; yıldız haritası, gezegen konumları, uzayda merak ettiğiniz cisimler hakkındaki bilgiler ve çok daha fazlasını sizlere sunuyor. Üstelik bu harika özellikleri ücretsiz olarak da deneyebiliyorsunuz. Lafı çok uzatmadan gelin en iyi gökyüzü izleme uygulamalarına göz atalım.

Yıldızların ve Gezegenlerin Konumunu Gösteren Mobil Uygulamalar

  • SkyView Lite

  • Night Sky

  • Star Walk 2 Plus

  • Gökyüzü Haritası

  • Stellarium Mobile

  • Sky Guide

SkyView Lite (Android, iOS)

SkyView Lite (Android, iOS)

SkyView Lite uygulaması sayesinde gökyüzündeki yıldız veya takımyıldızlarını bulmak için astronom olmanıza gerek yok. Ücretsiz bir şekilde sunulan uygulama, artırılmış gerçeklik desteğiyle yıldızları, takımyıldızlarını, gezegenleri ve uyduları size gösteriyor. İsterseniz bu gök cisimleri hakkında detaylı bilgiler alabiliyorsunuz, “Zaman Yolculuğu” modu sayesinde farklı zamanlardan gök cisimlerini görüntüleyebiliyorsunuz.

Night Sky (iOS)

Night Sky (iOS)

Artırılmış gerçeklik desteğine sahip olan Night Sky uygulaması, kullanıcılar tarafından çok beğenilen bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Night Sky, cihazınızı gece gökyüzüne tutarak yıldızları, gezegenler, takımyıldızlarını ve uyduları hızlı bir şekilde tanımlamanıza ve onlar hakkında bilgi edinmenize yarıyor. Zamanda yolculuk ve 1,7 milyardan fazla yıldız erişimi özelliklerini de ekleyelim. Bu uygulamanın sadece iPhone’lar için olduğunu belirtelim. iPhone, Apple Watch ve AirPods uyumlu özellikleriyle size harika bir deneyim yaşatacak.

Star Walk 2 Plus (Android, iOS)

Star Walk 2 Plus (Android, iOS)

Gökyüzü haritası uygulamaları arasında en popülerlerden olan Star Walk 2 Plus, hem Android hem de iOS için uyumlu. Astronomik verileri son teknolojilerle birleştiren Star Walk 2 Plus’ta, binlerce yıldız, kuyruklu yıldız, takımyıldızı, gezegenler, meteor yağmurları, uydular ve çok daha fazla gök cismi arasında gezinebiliyor ve uzay hakkında merak ettiklerinizi öğrenebiliyorsunuz. Görsel destekli bilgi sayfaları, bilgi yarışmaları gibi özellikler de onu çok keyifli bir uygulama hâlien getiriyor.

Gökyüzü Haritası (Android)

Gökyüzü Haritası (Android)

Bu sefer de sadece Android için bir uygulamayla karşınızdayız. Gökyüzü Haritası ismini alan bu uygulama, telefonunuz için âdeta taşınabilir bir planetaryum görevi görüyor. Yıldızları, gezegenleri, bulutsuları ve çok daha fazlasını uygulamadan görüntüleyebiliyor, onların konumları ve detayları hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Zaman yolculuğu özelliğiyle geçmişi ve geleceği de görüntülemeniz mümkün.

Stellarium Mobile (Android, iOS)

Stellarium Mobile (Android, iOS)

Hem App Store’da hem de Play Store’da milyonlarca indirmeye sahip olan ve yüksek puanlar almayı başararak en iyilerden biri olarak nitelendirilen Stellarium Mobile, yıldızlara baktığınızda tam olarak ne gördüğünüzü görmenizi sağlayan bir uygulama. Yalnızca birkaç saniyede telefonunuzu gökyüzüne doğrultarak gezegenleri, yıldızları ve diğer gök cisimlerini tanımlayabiliyor, onlar hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. Kolay kullanımı ve minimalist tasarımı da onu alanındaki en iyi uygulamalardan biri yapıyor. 

Sky Guide (iOS)

Sky Guide (iOS)

Listemize eklediğimiz son gökyüzü izleme uygulaması ise Sky Guide. Sadece iPhone cihazlardan erişilebilen bu uygulama, yıldızların güzelliğini cebinize getiriyor. Otomatik olarak istediğiniz yıldızı, gezegeni veya uyduyu tanımlayıp nerede olduğunu gösteren uygulama, artırılmış gerçeklik desteği sayesinde size gerçekçi bir gökyüzü izleme deneyimi de yaşatabiliyor.

Yıldızların ve gezegenlerin konumunu bulmanızı sağlayan en iyi gökyüzü izleme uygulamalarına birlikte göz attık. Eğer uzaya ilginiz varsa tamamen ücretsiz kullanabileceğiniz bu uygulamalara göz atmanızı öneriyoruz.

