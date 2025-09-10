Yıldızların ve Gezegenlerin Konumunu Gösteren Mobil Uygulamalar!
Gökyüzünü keşfetmek artık sadece teleskoplarla sınırlı değil. Biz de astronomi tutkunlarının kesinlikle göz atması gereken, yıldızların ve gezegenlerin konumunu öğrenmek için geliştirilen en iyi mobil uygulamaları sizler için derledik.
Akıllı telefonunuza indirebileceğiniz bu uzay temalı mobil uygulamalar; yıldız haritası, gezegen konumları, uzayda merak ettiğiniz cisimler hakkındaki bilgiler ve çok daha fazlasını sizlere sunuyor. Üstelik bu harika özellikleri ücretsiz olarak da deneyebiliyorsunuz. Lafı çok uzatmadan gelin en iyi gökyüzü izleme uygulamalarına göz atalım.
SkyView Lite (Android, iOS)
Night Sky (iOS)
Star Walk 2 Plus (Android, iOS)
Gökyüzü Haritası (Android)
Stellarium Mobile (Android, iOS)
Sky Guide (iOS)
