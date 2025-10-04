Yeterince Su İçmediğinde Vücudunda Olacak 12 Şey
”Bugün pek su içmedim ama neyse bir şey olmaz” diye düşünüyor olabilirsin ama işin aslı hiç öyle değil. Su, vücudun temel yakıtlarından biri. Onsuz hücreler çalışamaz, organlar görevini tam yapamaz, bağışıklık sistemi ayakta kalamaz. Günde en az 8 bardak su içmek, aslında sağlıklı yaşamın altın anahtarı.
Peki suyu ihmal ettiğinde vücudunda neler oluyor? İşte susuz kaldığında seni bekleyen 12 sonuç!
1. Enerjin hızla düşer.
2. Cildin matlaşır ve daha çabuk yaşlanır.
3. Baş ağrıların sıklaşır.
4. Konsantrasyonun bozulur.
5. Sindirim sistemin yavaşlar.
6. Kasların daha çabuk ağrır.
7. Böbreklerin zorlanır.
8. Bağışıklık sistemin zayıflar.
9. Nefesin kötü kokar.
10. Ruh halin olumsuz etkilenir.
11. Kalp çarpıntısı yaşayabilirsin.
12. Günde en az 8 bardak su içmediğinde tüm sistemin dengesizleşir.
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
