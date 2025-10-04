Yeterince Su İçmediğinde Vücudunda Olacak 12 Şey

İnan ya da inanma, su eksikliği ruh halini de doğrudan etkiler. Susuz kaldığında vücudun stres hormonu olan kortizol seviyesini yükseltir. Bu da seni daha gergin, huzursuz ve sabırsız yapar. Hatta araştırmalara göre, yeterince su içmeyen kişiler daha mutsuz ve daha endişeli hissedebiliyor. Yani mutlu bir ruh hali için yapman gereken şey bazen sadece bir bardak su içmek olabilir.