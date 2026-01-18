onedio
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.01.2026 - 21:45

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 300 bin TL değerindeki soru gündem oldu. TDK sorularının sık sık sorulduğu Kim Milyoner Olmak İster'de bu kez bir kelimenin anlamı soruldu. Yarışmacı soruda seyirciye sorma joker hakkını kullandı. 

'Yengi' Kelimesi Hangi Anlama Gelir? sorusunun cevabı içeriğimizde...

"Yengi" Kelimesi Hangi Anlama Gelir?

A) Erkek kardeşin karısı

B) Galibiyet

C) Giysinin kol kısmı

D) Mağlubiyet

Doğru Cevap: B, Galibiyet

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
