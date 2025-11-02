onedio
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı Peker
02.11.2025 - 16:58

Koca bir haftayı daha geride bırakırken sosyal medyada elbette akıllarımızda kalan paylaşımlar oldu. Kimileri düştükleri gülünç durumları paylaşırken kimileri de yemekleri mizahına alet etti! Annelerin katılımı zorunlu workshoplarından tutun da salçası eksik kısırlara bu hafta yemekler bizleri mizaha da doyurdu. 😂

Hazırsanız, başlıyoruz!

Hazırsanız, başlıyoruz!
twitter.com

Yvaşça kaydırın :)

Yvaşça kaydırın :)
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Bizim Halloween;

Bizim Halloween;
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

😂😂😂

😂😂😂
twitter.com

Bu tweeti gördükten sonra yiyebildi mi acaba? :(

Bu tweeti gördükten sonra yiyebildi mi acaba? :(
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Nereden bildiğimizi sormayın.

Nereden bildiğimizi sormayın.
twitter.com

Allh tüm ekipten razı olsun.

Allh tüm ekipten razı olsun.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

😂😂😂

😂😂😂
twitter.com

Reçel profesörü abimizi hatırlayan çıkar mı? :)

Reçel profesörü abimizi hatırlayan çıkar mı? :)
twitter.com

Haftaya görüşmek üzere!

Haftaya görüşmek üzere!
twitter.com

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
