Yemek Görüntüleri Gündem Olmuştu: Nihat Doğan’dan Bülent Ersoy’a “Evli Sevgili” İddiası

Doğan, iddiaları sunucusu olduğu programda dile getirdi. Akşam yemeğinden bir video bahsettiğimiz üzere gündem olmuştu. O anlarda Ersoy’a bir kadının yemek yedirdiği görülmüştü. Doğan, o kişinin evli sevgilisinin eşi olduğunu öne sürdü.