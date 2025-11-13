onedio
Yemek Görüntüleri Gündem Olmuştu: Nihat Doğan'dan Bülent Ersoy'a "Evli Sevgili" İddiası

Yemek Görüntüleri Gündem Olmuştu: Nihat Doğan’dan Bülent Ersoy’a “Evli Sevgili” İddiası

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.11.2025 - 21:13

Magazin kulisleri, Bülent Ersoy’un akşam yemeğinde çekilen görüntüleriyle çalkalanmıştı. O anlar Bahar Candan ve Bülent Ersoy’un aynı mekanda ve aynı karede olmasının ironisiyle gündeme gelmişti. Şimdiyse Nihat Doğan’ın Bülent Ersoy hakkında o günkü yemekte yanında olanlarla ilgili iddiası konuşuluyor. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Sözcü

O güne dair detaylardan burada bahsetmiştik 👇

Nihat Doğan, Bülent Ersoy’a yemekte eşlik edenlerin evli sevgilisi ve onun eşi olduğunu iddia etti.

Nihat Doğan, Bülent Ersoy’a yemekte eşlik edenlerin evli sevgilisi ve onun eşi olduğunu iddia etti.

Doğan, iddiaları sunucusu olduğu programda dile getirdi. Akşam yemeğinden bir video bahsettiğimiz üzere gündem olmuştu. O anlarda Ersoy’a bir kadının yemek yedirdiği görülmüştü. Doğan, o kişinin evli sevgilisinin eşi olduğunu öne sürdü.

Ersoy ise sosyal medya hesabından açıklamasını dile getirdi.

Ersoy ise sosyal medya hesabından açıklamasını dile getirdi.

Doğan’ın iddialarını yalanladı ve 'Gerekli hukuki süreç başlatılacaktır.' dedi.

