Yeme Alışkanlıklarına Göre Hangi Süper Besin Senin Ruh İkizin?

İrem Coşkun
02.12.2025 - 19:01

Beslenme tarzımız aslında karakterimizin küçük bir aynası... Kimimiz pratik yemeklere koşuyor, kimimiz özenle hazırlanan sağlıklı tabaklardan vazgeçmiyor. Peki senin yeme alışkanlıkların hangi süper besinle birebir örtüşüyor? Gel, bu testle öğrenelim. 👇

1. Bir öğünü hazırlamak için ortalama ne kadar zaman harcarsın?

2. Acıktığında ilk yöneldiğin şey ne olur?

3. Dışarıda yemek yiyeceğin zaman ne tür bir şey tercih edersin?

4. Sabah kahvaltısında hangi tabağı tercih edersin?

5. Gün içinde enerjin genelde nasıl olur?

6. Peki, tatlıyla aran nasıl?

7. Evde tek başına yemek yiyorsun, tabakta ne var?

8. Yeni lezzetler denemeye ne kadar açıksın?

Avokado

Sen, hem hızlı hem dengeli bir beslenme tarzına sahipsin. Sürekli sağlıklı olmak için kendini kasmıyor ama tamamen de salmıyorsun. Yemek yerken pratik tarifleri tercih ediyorsun, hızlı doymak senin için önemli! Bu yüzden senin süper besinin kesinlikle avokado! Avokadoyla birçok pratik ve doyurucu tarif hazırlayabilirsin tost, bowl, sandviç...

Yulaf

Sen beslenme konusunda çok istikrarlısın! Öğünlerinde sade, temiz ve güvenilir seçimler yapıyorsun. Kendine iyi bakma konusunda çoğu kişiye ilham olabilecek bir yapın var. Kışın bile hafif ama doyurucu seçenekleri tercih ediyorsun. Bu yüzden sana en uygun süper besin yulaf! Spordan sonra, ara öğünlerde veya kahvaltıda tercih edebilirsin. Hem sağlıklı hem de doyurucu!

Bitter çikolata

Sen hem keyfine düşkünsün hem de ölçüsüz olmaktan kaçıyorsun. Bazen ani isteklerin oluyor, bazen de tamamen sağlıklı olanı seçiyorsun. Tatlı krizlerin geldiğinde bile teslim olmak istemiyorsun. Seni hem enerji veren hem sakinleştiren tatlar mutlu ediyor. İşte bu yüzden senin süper besinin bitter çikolata!

Brokoli

Sen temiz, hafif ve sağlıklı yiyecekleri tercih ediyorsun. Yeme alışkanlıkların; sana ağır gelmeyen, sindirimi kolay tatlar üzerine kurulu. Sağlığına özen gösteriyor, gereksiz şeylerle vakit kaybetmiyorsun. Senin dünyanda doğru besinleri seçmek çok önemli. Hangi öğün olursa olsun geçiştirmeyi sevmiyor, her seferinde özenli lezzetler arıyorsun. Senin bu ruhuna en uygun besin kesinlikle brokoli!

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
