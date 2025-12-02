Yeme Alışkanlıklarına Göre Hangi Süper Besin Senin Ruh İkizin?
Beslenme tarzımız aslında karakterimizin küçük bir aynası... Kimimiz pratik yemeklere koşuyor, kimimiz özenle hazırlanan sağlıklı tabaklardan vazgeçmiyor. Peki senin yeme alışkanlıkların hangi süper besinle birebir örtüşüyor? Gel, bu testle öğrenelim. 👇
1. Bir öğünü hazırlamak için ortalama ne kadar zaman harcarsın?
2. Acıktığında ilk yöneldiğin şey ne olur?
3. Dışarıda yemek yiyeceğin zaman ne tür bir şey tercih edersin?
4. Sabah kahvaltısında hangi tabağı tercih edersin?
5. Gün içinde enerjin genelde nasıl olur?
6. Peki, tatlıyla aran nasıl?
7. Evde tek başına yemek yiyorsun, tabakta ne var?
8. Yeni lezzetler denemeye ne kadar açıksın?
Avokado
Yulaf
Bitter çikolata
Brokoli
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
