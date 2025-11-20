Yaz Olimpiyatları’ndaki Sporlardan Okçulukta, Okçunun Hedef Uzaklığı Kaç Metredir?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 20 Kasım 2025 Perşembe akşamı olimpik sporlara yönelik bilgi gerektiren bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Günümüzde, Yaz Olimpiyatları’ndaki sporlardan okçulukta, okçunun hedefe uzaklığı kaç metredir?” sorusu yöneltildi. Sporseverler, olimpik okçulukta kullanılan standart mesafenin ne olduğunu merak ederek doğru cevabı öğrenmeye çalıştı.