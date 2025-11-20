onedio
Yaz Olimpiyatları’ndaki Sporlardan Okçulukta, Okçunun Hedef Uzaklığı Kaç Metredir?

Yaz Olimpiyatları’ndaki Sporlardan Okçulukta, Okçunun Hedef Uzaklığı Kaç Metredir?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.11.2025 - 22:07

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 20 Kasım 2025 Perşembe akşamı olimpik sporlara yönelik bilgi gerektiren bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Günümüzde, Yaz Olimpiyatları’ndaki sporlardan okçulukta, okçunun hedefe uzaklığı kaç metredir?” sorusu yöneltildi. Sporseverler, olimpik okçulukta kullanılan standart mesafenin ne olduğunu merak ederek doğru cevabı öğrenmeye çalıştı.

Günümüzde, Yaz Olimpiyatları’ndaki sporlardan okçulukta, okçunun hedefe uzaklığı kaç metredir?

A: 30 metre

B: 50 metre

C: 70 metre

D: 100 metre

Doğru Cevap: C: 70 metre

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
