Yaz Bitmeden Mevsimin Hakkını Tam Olarak Vermen İçin Yapman Gereken Şeyleri Sıraladık!

Yıl boyu çok kısıtlı hareketlerle hayatını devam ettiriyorsun zaten, bir spor yap bir açıl şöyle! Sabah erken vakitte gün ısınmadan yürüyüşünü yap, çimenlerde yoga yap, hangi sporu yapmak istiyorsan yap ama kendini bir kere dışarı at ve seni canlı hissettirecek hareketlere başla! Tavsiyemiz de -fırsatın varsa tabii- arkadaşlarınla plaj voleybolu. Hem maksimum efor hem maksimum eğlence.