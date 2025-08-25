onedio
Yaz Bitmeden Mevsimin Hakkını Tam Olarak Vermen İçin Yapman Gereken Şeyleri Sıraladık!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
25.08.2025 - 14:08

Hala sıcak havaların esiriyiz ama her şey gibi bu havalar da bitecek, birkaç haftaya bir yaz daha elimizden uçup gidecek. O yüzden yaz bitmeden yazın tadını çıkarmamız lazım. Peki bunu nasıl yaparız? Buyrun, bir bir anlattık!

1. İllaki bir kez sahile git!

Yaz demek en başta deniz demek. Tatilin büyüklüğünün önemi yok, ister günlerce konakladığın beş yıldızlı bir tatil köyünde ol istersen şehirden bir günlük kaçış yapıp en yakın halk plajına kendini at. Ama illaki bir şekilde denize gir ve sahilde güneşin tadını çıkar!

2. Açık hava sinemasında film seyret!

En güzel film seyretme deneyimlerinden biridir, tecrübe eden bilir. Sen henüz onlardan değilsen çok şey kaçırıyorsun. Efil efil esen bir yaz akşamında açık hava sinemasında izleyeceğin filmi daha da iyi idrak edersin hem, açık havada bol oksijenle kafan da açılır sonuçta!

3. Bir de açık havada spor yap!

Yıl boyu çok kısıtlı hareketlerle hayatını devam ettiriyorsun zaten, bir spor yap bir açıl şöyle! Sabah erken vakitte gün ısınmadan yürüyüşünü yap, çimenlerde yoga yap, hangi sporu yapmak istiyorsan yap ama kendini bir kere dışarı at ve seni canlı hissettirecek hareketlere başla! Tavsiyemiz de -fırsatın varsa tabii- arkadaşlarınla plaj voleybolu. Hem maksimum efor hem maksimum eğlence.

4. En az bir kere konsere git!

Yazın en güzel yanlarından biri yaz konserleri değildir de nedir? Sevdiğin sanatçıları ve sevdiğin şarkıları canlı canlı dinlemenin keyfine ancak yazın varılır. Sen sen ol bu yaz bitmeden çevrende sana uygun bir konser etkinliği bul ve eğlenceye katıl.

5. Bir akşam balkon sefası yap!

İçeceğini hazırla, ister sıcak bir çay ister soğuk gazlı bir meşrubat. Balkonuna çık ve akşamın tadını çıkar. Şehrin dinginleşen telaşının sesi daldığın düşüncelere fon olsun... Bu yazı nasıl geçirdiğinle alakalı kendinle de hesaplaşabilirsin orası sana kalmış.

6. Şehrin yüksek bir noktasından gün batımını izle!

Burada şehrin yüksek bir kısmı önemli, çünkü hem şehre göre daha serin bir nokta olacaktır hem de o noktalardan güneşin batışı her zaman bir başka. Ve güneş batarken gün bitti diye üzülme, yaşandı diye sevin...

7. Yaz meyvelerinden kendine bir tabak yap!

Yazın o lezzetli meyvelerini düşünürken bizim bile ağzımız sulandı! Şöyle dolaptan yeni çıkmış soğuk soğuk yaz meyvelerinden bir tabakla evde chill bir şekilde takılmak her yazın vazgeçilmezi olmalı. Bak kış geldiğinde bu meyveleri ararsın da bulamazsın söylemedi deme!

8. Bir de yaz kokteyli hazırla!

Diğer içeceklere yazın biraz mola verilebilir. Hazır yaz meyvelerine değinmişken onlarla yapılan smoothie’leri kokteylleri es geçmeyelim. O an yaz mevsimini idrak ettiğini ancak elindeki yaz kokteyliyle çok net anlayabilirsin.

Yazın lezzeti First ile çıkacak! Hemen bi' First at, yaza tat kat!

Bu yaz bitmeden yazın tadını çıkarmak adına yapman gereken ilk şeyi sona sakladık. Yazın tadı yaza özgü lezzetler sayesinde First Sensations’la bambaşka! 😎 

Sınırlı sayıdaki yeni Cool Lime ve Berry Hibiscus lezzetlerini kaçırma! 🌺

