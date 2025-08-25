Yaz Bitmeden Mevsimin Hakkını Tam Olarak Vermen İçin Yapman Gereken Şeyleri Sıraladık!
Hala sıcak havaların esiriyiz ama her şey gibi bu havalar da bitecek, birkaç haftaya bir yaz daha elimizden uçup gidecek. O yüzden yaz bitmeden yazın tadını çıkarmamız lazım. Peki bunu nasıl yaparız? Buyrun, bir bir anlattık!
1. İllaki bir kez sahile git!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Açık hava sinemasında film seyret!
3. Bir de açık havada spor yap!
4. En az bir kere konsere git!
5. Bir akşam balkon sefası yap!
6. Şehrin yüksek bir noktasından gün batımını izle!
7. Yaz meyvelerinden kendine bir tabak yap!
8. Bir de yaz kokteyli hazırla!
Yazın lezzeti First ile çıkacak! Hemen bi' First at, yaza tat kat!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video