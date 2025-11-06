Yayıncı Ataberk Doğan’a 7 Bin TL’ye Boyoz Satan Fenomen Seyyar Satıcıya 47 Bin TL Ceza
İzmir’de, aralarında sosyal medya yayıncısı Ataberk Doğan’ın da bulunduğu grubun 7 bin liralık boyoz hesabı paylaşımıyla gündeme gelen olaya ilişkin Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Yapılan incelemelerde, satışın Konak ilçesinde seyyar bir boyoz arabasında yapıldığı ve işletmede fiyat listesi bulunmadığı tespit edildi. Denetimler sonucunda, söz konusu işletmeye 47 bin 490 lira idari para cezası uygulandı.
Ataberk Doğan’ın paylaşımı ile ortaya çıkan 7.000 TL’lik boyoz olayı hakkında Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
