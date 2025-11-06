onedio
Yayıncı Ataberk Doğan’a 7 Bin TL’ye Boyoz Satan Fenomen Seyyar Satıcıya 47 Bin TL Ceza

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.11.2025 - 22:27 Son Güncelleme: 06.11.2025 - 22:47

İzmir’de, aralarında sosyal medya yayıncısı Ataberk Doğan’ın da bulunduğu grubun 7 bin liralık boyoz hesabı paylaşımıyla gündeme gelen olaya ilişkin Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Yapılan incelemelerde, satışın Konak ilçesinde seyyar bir boyoz arabasında yapıldığı ve işletmede fiyat listesi bulunmadığı tespit edildi. Denetimler sonucunda, söz konusu işletmeye 47 bin 490 lira idari para cezası uygulandı.

Ataberk Doğan’ın paylaşımı ile ortaya çıkan 7.000 TL’lik boyoz olayı hakkında Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

'Bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan “İzmir’de bir seyyar boyoz satıcısının, vatandaşa 7.000 TL hesap çıkardığı” yönündeki paylaşımlar üzerine, Ticaret Bakanlığımız ekiplerince derhal inceleme başlatılmıştır.

Yapılan incelemelerde, söz konusu satışın Konak ilçesinde, seyyar simit arabasıyla faaliyet gösteren bir şahsa ait işletmede gerçekleştiği tespit edilmiştir. İlgilinin akşam 20.00’den sonra bu noktada gevrek, boyoz, poğaça, börek gibi unlu mamuller ve içecek satışını yaptığı belirlenmiştir.

05 Kasım 2025 gecesi yapılan denetimde; ürünlerin fiyatlamaları ile ilgili yapılan tespitler üzerine, işletme hakkında Haksız Fiyat Tespit Tutanağı düzenlenmiş, alış-satış faturaları ile savunması istenmiştir.

Ayrıca fiyatların, bağlı bulunulan esnaf odasının azami tarife fiyatlarına uygunluğu yönünden İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne bildirim yapılmıştır.

06 Kasım 2025 tarihinde ifadesine başvurulan işyeri sahibi Baran Akçakale, olay gecesi sosyal medya fenomeni olduklarını belirttiği kişilerden ve onlara eşlik eden 50’den fazla kişiden oluşan kalabalık bir grubun saat 02.30 civarında işyerine geldiğini, canlı yayın yaparak ürün satın aldıklarını ve her birinin en az ikişer adet olmak üzere peynirli, yumurtalı, Nutellalı boyozlar istediklerini beyan etmiştir.

İşletme sahibi, söz konusu kişilerin “hesabı fazla fazla yaz, eksik olmasın, hepsini bizden al” şeklinde ifadeler kullandıklarını, kendisinin hesap yapmak istemesine rağmen ısrarla tahmini bir toplam çıkarıldığını, yaklaşık 100 adet boyoz ve içecek satışına karşılık 7.600 TL hesap oluştuğunu, pos cihazı limiti nedeniyle 6.900 TL tutarında fiş kesildiğini ve ödemenin bu tutar üzerinden yapıldığını açıklamıştır.

İşletme sahibinin ifadesine göre, söz konusu kişiler ödeme yaptıktan sonra memnun şekilde ayrılmış, ancak bu kişiler tarafından daha sonra sosyal medyada “fahiş fiyat” iddialarını içeren paylaşımlar yapılmıştır.

Diğer taraftan yapılan denetimde ayrıca, işletmede satışı yapılan gevrek, boyoz, poğaça, börek ve içeceklere ilişkin fiyat listesi ve etiketlerin bulunmadığı da denetim ekiplerimizce tespit edilmiştir. Bu nedenle, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54. maddesi uyarınca ilgili işletmeye 47.490 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığımız, hem tüketicilerimizin, hem de dürüst ticaret erbabının piyasada mağduriyet yaşamaması ve haksız fiyat uygulamalarının önlenmesi amacıyla sıkı denetim faaliyetlerini titizlikle sürdürmeye devam edecektir.'

