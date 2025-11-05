onedio
Yayıncı Ataberk Doğan'a 7 Bin Lira Hesap Çıkaran Boyozcudan Açıklama Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.11.2025 - 13:44

Influencerlar, YouTuberlar ve tabii ki streamer olarak da bilinen yayıncılar kısa sürede hayatımıza girdi ve inanılmaz popülerlik kazandılar. Yayın hayatlarına ekran karşısında başlayan yayıncılar ise odalarından çıkıp dışarıda hatta farklı şehirlerde de canlı yayınlar yapıyorlar. Popüler yayıncılardan Ataberk Doğan da arkadaşlarıyla İstanbul'dan İzmir'e gitti. Canlı yayında TikTok'taki fenomen boyozcunun konuğu olan ekip bir sürprizle karşılaştı.

Fırat Sobutay, Bilal Hancı ve Gökhan Öner meşhur boyozcuya uğradı.

Boyozlar yendi, çaylar içildi ve yayın büyük ilgi gördü.

Ancak boyozcunun karttan 7 bin lira çekmesi şaşkınlıkla karşılandı. Fenomen boyozcu tepki çekti.

Ataberk Doğan ve beraberindeki kişiler boyozcuya tepki gösterse de Doğan hakkını helal ettiğini belirtti.

Ardından durumla ilgili bir paylaşım yaptı.

Boyozcu ise hesapla ilgili açıklamada bulundu.

