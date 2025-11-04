Popüler Bir Mobil Uygulamanın Sahibi Yazılımcı Aylık Gelirini Paylaştı ve Gelen Soruları Yanıtladı
Bilgisayar veya uygulama yazılımcılığı binlerce kişinin uğraştığı bir meslek dalı. Pek çok meslek dalında olduğu gibi standart ücretlere sabit maaşlı çalışanlar kadar yolunu kendisi çizen ve aklına gelen parlak fikirle ülke ortalamasının çok üstünde gelirler elde eden yazılımcılar da haliyle mevcut. X'te bir süredir sıradanlaşan maaş paylaşımlarına aylık gelirinin olduğu dekontları paylaşan bir kullanıcı ise gündemi tek başına domine etti. Peki bu değirmenin suyu nereden geliyordu?
X'te sıradan bir maaş tartışması günüydü.
O esnada bir kullanıcı yazılımcılıktan gelen aylık gelirini paylaştı ve tüm bu tartışmalar unutuldu.
Null isimli kullanıcı gelirinin sebebi olarak popüler bir uygulamaya sahip olmasını gösterdi.
Gelirinden yapılan kesintilerle birlikte abonelik sisteminin de kendisine katkısından bahsetti.
Uygulamanın ismini açıklamayan gizemli yazılımcı kendisine ciddi paralar kazandıran uygulamanın maliyetini de yazdı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
