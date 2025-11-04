Popüler Bir Mobil Uygulamanın Sahibi Yazılımcı Aylık Gelirini Paylaştı ve Gelen Soruları Yanıtladı

Bilgisayar veya uygulama yazılımcılığı binlerce kişinin uğraştığı bir meslek dalı. Pek çok meslek dalında olduğu gibi standart ücretlere sabit maaşlı çalışanlar kadar yolunu kendisi çizen ve aklına gelen parlak fikirle ülke ortalamasının çok üstünde gelirler elde eden yazılımcılar da haliyle mevcut. X'te bir süredir sıradanlaşan maaş paylaşımlarına aylık gelirinin olduğu dekontları paylaşan bir kullanıcı ise gündemi tek başına domine etti. Peki bu değirmenin suyu nereden geliyordu?