Oyun Yayınlarıyla Fenomen Olan Osman Ulaşan Eleştirilere İsyan Etti
Osman Ulaşan son zamanların gözde oyun yayıncılarından. Euro Truck Simulator gibi otobüs simülasyonlarını oynayan Ulaşan kurallara uyması, sanal da olsa yolcularını önemsemesi ve babacan tavırlarıyla yayıncılık camiasında kendisine bir yer edindi ve kısa sürede kendisine bir kitle kazandırdı. Ancak Osman Kaptan yaşıyla ilgili gelen eleştirilerden rahatsız olmuş olacak ki gelen bazı yorumlara isyan etti.
"Kaç yaşında adamsın" eleştirilerine böyle sitem etti.
Sanal zorbalardan nasibini alan Osman Kaptan şu sözleri söyledi;
