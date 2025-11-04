onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Oyun Yayınlarıyla Fenomen Olan Osman Ulaşan Eleştirilere İsyan Etti

Oyun Yayınlarıyla Fenomen Olan Osman Ulaşan Eleştirilere İsyan Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.11.2025 - 22:32

Osman Ulaşan son zamanların gözde oyun yayıncılarından. Euro Truck Simulator gibi otobüs simülasyonlarını oynayan Ulaşan kurallara uyması, sanal da olsa yolcularını önemsemesi ve babacan tavırlarıyla yayıncılık camiasında kendisine bir yer edindi ve kısa sürede kendisine bir kitle kazandırdı. Ancak Osman Kaptan yaşıyla ilgili gelen eleştirilerden rahatsız olmuş olacak ki gelen bazı yorumlara isyan etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Kaç yaşında adamsın" eleştirilerine böyle sitem etti.

Sanal zorbalardan nasibini alan Osman Kaptan şu sözleri söyledi;

Sanal zorbalardan nasibini alan Osman Kaptan şu sözleri söyledi;

'Bizim zamanımızda bilgisayar yoktu, telefon yoktu. Oyun oynamak herkesin hakkı. Benim alkolüm yok, sigaram yok, oyun oynuyorum.'

Paylaşım büyük destek aldı ve ülkemizdeki bilgisayar oyunlarını sadece belli bir yaş grubunun oynaması gerektiği veya oyunların 'boş iş' olduğu önyargısı eleştirildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
4
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın