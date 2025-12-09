Yavaşça Sarılalım: 2025’in En Duygusal Parçaları
2025, kalbimizin tam ortasına dokunan, bizi hem ağlatan hem de içten bir 'Oh be!' çektiren şarkılarla dolu geçti. Aşkın en naif halinden, en derin güvensizliklerine kadar duygusal skalada hızla yolculuk yaptık.
Hazırlanın, çünkü bu 10 şarkı, ya bir hatıraya sarılmanızı ya da o yarı açık yaraları nazikçe sarmalamanızı sağlayacak!
1. Dedublüman x Aleyna Tilki - Sana Güvenmiyorum
2. Semicenk - Gözlerinden Gözlerine
3. Oğuzhan Koç & Merve Özbey - Geçsin Yıllar
4. Bayhan - Tiryakinim
5. Mert Demir - Delisin
6. Sezen Aksu - Ey Aşk
7. Aleyna Tilki & Mabel Matiz - Kayboldum Masalında
8. Emre Fel - Karşında Bi' Gör Beni
9. Gökhan Türkmen - Bir Başıma
10. Zeynep Bastık - Lan
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
