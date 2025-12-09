Yavaşça Sarılalım: 2025’in En Duygusal Parçaları

2025, kalbimizin tam ortasına dokunan, bizi hem ağlatan hem de içten bir 'Oh be!' çektiren şarkılarla dolu geçti. Aşkın en naif halinden, en derin güvensizliklerine kadar duygusal skalada hızla yolculuk yaptık.

Hazırlanın, çünkü bu 10 şarkı, ya bir hatıraya sarılmanızı ya da o yarı açık yaraları nazikçe sarmalamanızı sağlayacak!