Yatırım Aracı Olarak Bile Düşünülüyor: Dünyanın En Değerli 10 Koleksiyon Kartı

Ecem Bekar
25.11.2025 - 17:01

Koleksiyon kartları bir zamanlar sadece nostaljik bir hobi olarak biliniyordu. Ama bir bakmışsınız, bir kart 5 milyon dolara alıcı buluyor! Hani, 'Koleksiyon yaparken büyük bir servet kazanılır mı?' diyordunuz ya… İşte size yanıt! Artık koleksiyon kartları, finansal yatırımların yeni yıldızı!

Gel gelelim, bu kartları biriktirenler hangi kartları en çok arıyor? İşte o kartlar ve en değerli olanları!

1. Mickey Mantle’ın 1969 Topps Kartı

1. Mickey Mantle’ın 1969 Topps Kartı

Mickey Mantle, 1968’de beyzbolu bıraktı ama 1969 Topps setinde hala yer aldı. 1 Mart’ta emekliliğini açıkladığında, “Artık oynayamıyorum, topa vuramıyorum, çalma yapamıyorum” diyerek veda etti. Ancak bu, onun son kartını çok daha değerli hale getirdi. Setin çoğu kartı sarı harflerle basılmışken, bazı kartlarda oyuncu adı beyaz harflerle yazılmıştı. Bu Beyaz Harfli varyasyonlar, sadece nadirliğiyle değil, aynı zamanda değerleriyle de dikkat çekiyor. 2022’de bir Beyaz Harfli Mantle kartı, 933.484 dolara satıldı. Yani, Mantle’ın bu nadir kartı, koleksiyon dünyasında büyük bir yatırım fırsatına dönüşmüş durumda!

2. Pikachu Illustrator Kartı

2. Pikachu Illustrator Kartı

Pikachu Illustrator, 1997-1998'de Japon dergisi CoroCoro Comic’te düzenlenen yarışmaların ödülü olarak basıldı ve o zamandan beri Pokémon dünyasında efsaneleşti. Sadece sınırlı sayıda üretilen bu kart, yıllar içinde birçok satış rekoru kırdı. 2019’da PSA Mint 9 dereceli bir kopyası, 195.000 dolara satılarak Guinness Dünya Rekoru kazandı. Nadirliliği ve tarihi değeriyle, Pokémon koleksiyoncularının en çok aradığı kartlardan biri haline geldi.

3. T206 Honus Wagner Kartı

3. T206 Honus Wagner Kartı

T206 Honus Wagner kartı, beyzbolun efsanevi oyuncusu Honus Wagner’ı tasvir eder ve tarihindeki en nadir ve değerli kartlardan biri. 1909-1911 yılları arasında, American Tobacco Company tarafından üretilen bu kart, aslında beyzbol koleksiyonculuğunun simgelerinden biri haline gelmiş.1933’te Jefferson Burdick, bu kartı 50 dolar gibi bir fiyatla listeleyerek, onu dönemin en pahalı beyzbol kartı yapmış. Bugün ise, T206 Honus Wagner kartı, nadirliği nedeniyle milyonlarca dolara alıcı bulabiliyor.

4. 2003-04 Ultimate Collection LeBron James RC Kartı

4. 2003-04 Ultimate Collection LeBron James RC Kartı

Bu kart, sadece 250 kopya ile üretilmiş olup, LeBron James’in çaylak sezonuna ait imzalı bir kart. Ultimate Collection, yalnızca kaliteyi değil, aynı zamanda nadirliği hedefleyen bir seri olarak dikkat çekmiş. Eğer bu kartı bulabilirseniz, büyük ihtimalle binlerce dolara alıcı bulacak.

5. Tom Brady 2000 Playoff Contenders Kartı

5. Tom Brady 2000 Playoff Contenders Kartı

2021'de Lelands müzayesinde, Tom Brady imzalı bu kart tam 3.107.032 dolar gibi bir fiyata satılarak, bir futbol kartı için ödenen en yüksek fiyatı belirledi. Ayrıca, BGS 9 dereceli bu kart, nadirliği ve yüksek puanı sayesinde, futbol kartları arasında eşsiz bir konumda. İmzanın tam puan alması da, koleksiyoncular için kartı daha da değerli kılıyor.

6. 1952 Topps Willie Mays

6. 1952 Topps Willie Mays

2017 yılında, Goldin Auctions Büyük Amerikan Kart Müzayedesi kapsamında, 1952 Topps Willie Mays beyzbol kartının 375.000 doların üzerinde bir fiyata satılması bekleniyordu. Willie Mays, birçok beyzbol uzmanı tarafından tüm zamanların en iyi çok yönlü oyuncusu olarak kabul ediliyor ve bu kart, nadirliği ve Mays'in efsanevi kariyerinin hatırası olarak koleksiyoncular arasında büyük bir değer taşıyor.

7. Kobe Bryant 1996-97 Topps Rookie Kartı

7. Kobe Bryant 1996-97 Topps Rookie Kartı

1996-97 Topps Chrome Kobe Bryant çaylak kartı, basketbol koleksiyoncuları için adeta bir hazine. Normal RC kartları hala erişilebilir fiyatlarla bulunabilse de, Topps Chrome versiyonu tamamen farklı bir seviyeye çıkıyor. İlk başta perakende dağıtımı için tasarlanmış olsa da, bu kart hızla popülerlik kazandı ve o zamandan bu yana cazibesini hiç kaybetmedi.

8. Babe Ruth 1933 Goudey Kartı

8. Babe Ruth 1933 Goudey Kartı

1933 Goudey Babe Ruth kartı, beyzbol koleksiyonculuğunun en prestijli parçalarından biri olmaya devam ediyor. Zamanla değerini kaybetmek yerine, aksine artan bir cazibeye sahip. Bu kartın sınırlı sayıda üretimi, tarihi önemi ve Babe Ruth’un efsanevi mirası, onu koleksiyoncular için adeta bir kutsal kaseye dönüştürüyor. 2021’in başlarında, 'Yellow Ruth' #53 kartı, 3,84 milyon dolara satılarak tüm zamanların en pahalı beyzbol kartları arasında yer aldı.

9. Zion Williamson 2019 Panini National Treasures Rookie Kartı

9. Zion Williamson 2019 Panini National Treasures Rookie Kartı

Zion Williamson, NBA’e girdiği andan itibaren büyük bir heyecan yarattı ve ona duyulan ilgi koleksiyon dünyasında da hızla yükseldi. LeBron James'ten bu yana basketbolun en büyük çaylak oyuncusu olarak gösterilen Zion için 2019-20 Panini National Treasures Rookie kartı, bu heyecanın tam bir yansıması. Bu kart, imza ve jumbo yama kombinasyonu ile birlikte, Zion’ın en değerli çaylak kartlarından biri. Sadece 99 kopya ile sınırlı olan bir kart.

10. 1951 Bowman Mickey Mantle Kartı

10. 1951 Bowman Mickey Mantle Kartı

1951 Bowman Mickey Mantle kartı, beyzbol koleksiyoncuları için efsanevi bir parça. 2020’de, neredeyse kusursuz durumda olan bir kopyası özel bir satışta 2,8 milyon dolara alıcı buldu. Ardından, 2021’de başka bir kart, yine özel bir satışta 5,2 milyon dolara satıldı. Aralık 2022’de, Memory Lane Inc.’de Mantle’ın 1951 Bowman çaylak kartı, 3,19 milyon dolara satıldı. Bu kart, sadece dokuz adet PSA MINT 9 kopyasından biri olarak son derece nadir ve değerli. Mantle’ın mirası ve bu kartın nadirliği, koleksiyonculuk dünyasında ona özel bir yer kazandırıyor.

