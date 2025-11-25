Yatırım Aracı Olarak Bile Düşünülüyor: Dünyanın En Değerli 10 Koleksiyon Kartı
Koleksiyon kartları bir zamanlar sadece nostaljik bir hobi olarak biliniyordu. Ama bir bakmışsınız, bir kart 5 milyon dolara alıcı buluyor! Hani, 'Koleksiyon yaparken büyük bir servet kazanılır mı?' diyordunuz ya… İşte size yanıt! Artık koleksiyon kartları, finansal yatırımların yeni yıldızı!
Gel gelelim, bu kartları biriktirenler hangi kartları en çok arıyor? İşte o kartlar ve en değerli olanları!
1. Mickey Mantle’ın 1969 Topps Kartı
2. Pikachu Illustrator Kartı
3. T206 Honus Wagner Kartı
4. 2003-04 Ultimate Collection LeBron James RC Kartı
5. Tom Brady 2000 Playoff Contenders Kartı
6. 1952 Topps Willie Mays
7. Kobe Bryant 1996-97 Topps Rookie Kartı
8. Babe Ruth 1933 Goudey Kartı
9. Zion Williamson 2019 Panini National Treasures Rookie Kartı
10. 1951 Bowman Mickey Mantle Kartı
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024'ten beri Onedio'da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
