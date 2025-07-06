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Yasak Aşk İddialarını Yalanlamışlardı: Survivor Efecan ve Yağmur Yurt Dışında Bir Barda Birlikte Görüntülendi!

Yasak Aşk İddialarını Yalanlamışlardı: Survivor Efecan ve Yağmur Yurt Dışında Bir Barda Birlikte Görüntülendi!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.07.2025 - 21:32

Survivor 2025'in final yapmasının ardından ortaya pek çok iddia atılmıştı. Efecan Dianzenza ve Yağmur Banda'nın yasak aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, Efecan ve eşi Duygu iddiaların ardından boşanmıştı. İddiaları yalanlayan Efecan ve Yağmur cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İkili, yurt dışında bir barda görüntülendi.

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Survivor'da sezonun sona ermesinin ardından ortaya atılan iddialar gündem oldu.

Survivor'da sezonun sona ermesinin ardından ortaya atılan iddialar gündem oldu.

Efecan ve Yağmur'un yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İkili bu iddiaları yalanladı, ancak Efecan ve eşi Duygu çok kısa bir süre içinde boşandılar. Yağmur ve Efecan bu iddiaların ardından birbirlerini takipten çıktılar.

Instagram'da @bedavayasiyorm hesabının yaptığı paylaşıma göre, Efecan ve Yağmur birlikte görüntülendi.

Instagram'da @bedavayasiyorm hesabının yaptığı paylaşıma göre, Efecan ve Yağmur birlikte görüntülendi.

İkili, iddiaları yalanlamasının ardından ilk kez birlikte görüntülendi. Konuya ilişkin her iki taraftan da henüz bir açıklama gelmedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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