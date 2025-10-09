Yaşadığın İlişki Sana Yetiyor mu?
Bir ilişkide olmak, her zaman mutlu olmak anlamına gelmez. Peki, senin için durum ne? Gerçekten seviliyor ve anlaşıldığını hissediyor musun, yoksa sürekli kendini telkin mi ediyorsun? Bu testte vereceğin cevaplarla, yaşadığın ilişkinin sana yetip yetmediğine, duygusal olarak doyum sağlayıp sağlamadığına birlikte bakacağız.
Hazırsan başlayalım👇🏻
1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!
2. Küs olduğunuzda kim daha çok etkilenir?
3. Yaşadığın ilişki, duygusal durumunu anlatan bir GIF olsaydı, aşağıdakilerden hangisi olurdu?
4. İlişkiniz bitecek olsa bunun nedeni ne olurdu sence?
5. Birlikte plan yapmak istediğinizde kim daha çok çaba gösterir?
6. Yaşadığın aşk, hayatındaki stresleri azaltıp sana duygusal bir destek sağlıyor mu?
7. Onunla birlikte yapmaktan en zevk aldığınız aktivite ne?
8. Son olarak, birlikte hayal kurma konusuna yaklaşımınız nasıl?
Partnerin sana sevgisini hissettiriyor!
Yetmek ne kelime… Bu aşk sizden taşıyor!
Bu ilişki ikinizin de hak ettiği gibi!
Yetmiyor!
