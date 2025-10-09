onedio
Yaşadığın İlişki Sana Yetiyor mu?

09.10.2025 - 22:04

Bir ilişkide olmak, her zaman mutlu olmak anlamına gelmez. Peki, senin için durum ne? Gerçekten seviliyor ve anlaşıldığını hissediyor musun, yoksa sürekli kendini telkin mi ediyorsun? Bu testte vereceğin cevaplarla, yaşadığın ilişkinin sana yetip yetmediğine, duygusal olarak doyum sağlayıp sağlamadığına birlikte bakacağız.

Hazırsan başlayalım👇🏻

1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!

2. Küs olduğunuzda kim daha çok etkilenir?

3. Yaşadığın ilişki, duygusal durumunu anlatan bir GIF olsaydı, aşağıdakilerden hangisi olurdu?

4. İlişkiniz bitecek olsa bunun nedeni ne olurdu sence?

5. Birlikte plan yapmak istediğinizde kim daha çok çaba gösterir?

6. Yaşadığın aşk, hayatındaki stresleri azaltıp sana duygusal bir destek sağlıyor mu?

7. Onunla birlikte yapmaktan en zevk aldığınız aktivite ne?

8. Son olarak, birlikte hayal kurma konusuna yaklaşımınız nasıl?

Partnerin sana sevgisini hissettiriyor!

Verdiğin cevaplara göre partnerinin sevgisi bir tık daha ağır basıyor gibi görünüyor. Elbette senin de kalbinden bolca sevgi akıyor, ama o sanki sana duyduğu hislerle biraz daha öne çıkıyor… Bu tatlı dengesizlik, ilişkinize özgü bir renk aslında. Biri biraz fazla sever, diğeri o sevgide kendini bulur… Ve böylece ortaya hem güvenli hem de besleyici bir bağ çıkar. Sevmek yarış değil; önemli olan birbirinizi aynı yolda hissetmek. Ve siz bunu gayet güzel başarıyorsunuz.

Yetmek ne kelime… Bu aşk sizden taşıyor!

Sevginiz o kadar yoğun, o kadar dolup taşmış ki, ekranın bu tarafından bile hissediliyor. Ne yalan söyleyelim, çok imrendik. Çünkü aşkı böyle içten, böyle coşkulu yaşayan bir çift görmeyeli uzun zaman olmuştu. Aranızdaki bağ sadece güçlü değil, aynı zamanda çok canlı. Birbirinize bakarken gözlerinizdeki o parıltı, sevginizin ne kadar gerçek ve derin olduğunu anlatıyor. Bu kadar dolu dolu sevmek herkesin harcı değil… Ama siz bunu öyle doğal, öyle kendiliğinden yaşıyorsunuz ki, insanın içi umutla doluyor.

Bu ilişki ikinizin de hak ettiği gibi!

Verdiğin cevaplara bakınca içimiz ısınıyor. Çünkü sen o nadir bulunan, gerçekten iki kişiyi bir bütün gibi hissettiren ilişkiyi yaşıyorsun. Hak ettiğin, belki de yıllarca içten içe hayalini kurduğun o gerçek sevgiyi bulmuşsun. Ve ne mutlu ki bu ilişki sana yetiyor… Hem de fazlasıyla. Birbirinize sadece sevgi değil, saygı da veriyorsunuz. Değer verdiğin kadar değer gördüğün, yanında olduğunda kendini huzurlu ve güvende hissettiğin bir bağ var aranızda. Bu; rastgele bir ilişki değil, emekle, anlayışla, güvenle örülmüş bir bağ. Dileriz ki bu sevgi hiç eksilmesin… Her geçen gün daha da köklenerek büyüsün, sizi sarıp sarmalasın.

Yetmiyor!

“Bu ilişki bana yetiyor mu acaba?” diye düşünüp bu teste gelmiş olman bile aslında kalbinin çoktan bazı şeyleri fark ettiğini gösteriyor. Ve ne yazık ki, verdiğin cevaplara göre bu ilişki sana yetmiyor… Hatta dürüst olmak gerekirse, bu aşk sana az bile gelmiş. İçimiz acıyarak söylüyoruz bunu çünkü hiç kimse, hele ki senin gibi içten seven biri, böyle bir eksiklik hissiyle sevilmeyi hak etmiyor. Unutma, seni bir bütün gibi hissettirecek, yanında huzur bulacağın, eksik değil tamamlanmış hissedeceğin bir sevgi mümkün. Kendine dürüst ol… Ve lütfen, seni gerçekten sen olduğun için seven, seni büyüten bir sevginin peşinden git. Çünkü sen, her şeyin en güzeline layıksın.

