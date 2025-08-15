Yapay Zekaya Sorduk: Metaverse İleride Bir Gün Gerçek Hayatın Yerini Alabilir mi?

İlk olarak metaverse'ün ne olduğuna bakmamız gerekiyor. Yapay zeka desteği sayesinde fiziksel dünyaya çok yakın bir deneyim elde etmenize yarar. Nasıl mı? Sanal gerçeklik gözlükleri, beyin-bilgisayar ara yüzleri ile!

Geldikleri noktaya baktığımızda şaşırıyoruz. Fakat yapay zeka kusursuz çalışma için hala teknik eksiklerin olduğunu söylüyor. Enerji tüketimi, bağlantı düzeyi ve eşit erişim... Bunlara ve nicelerine baktığımız zaman teknolojinin tam olarak yeterli olmadığını görüyorum. Fakat geliştirdikçe niye olmasın?