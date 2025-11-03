onedio
Yapay Zekaya Sorduk: Ekonomiler Tamamen Algoritmalar Tarafından Yönetilse Krizler Biter mi?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
03.11.2025 - 14:01

Yapay zekaya ekonomik konuları sorsak ne yanıt verirdi? İşte bu sefer ekonomilerin tamamen algoritmalar tarafından yönetilmesini sorduk. Peki o ne cevap verdi? Hadi başlıyoruz!

Yapay zekaya bu soruyu sorduk, o da yanıtladı: “Ekonomiler tamamen algoritmalar tarafından yönetilse krizler biter mi?”

“Ekonomiler tamamen algoritmalar tarafından yönetilse krizler biter mi?” sorusuna kesin bir “evet” ya da “hayır” cevabı vermek zor çünkü konu hem teknoloji hem insan doğasıyla iç içe! İşte detayları...

Algoritmalar duygusuz kararlar alır aslında bu hem avantaj hem dezavantajdır.

Algoritmalar veriye dayanır, paniğe ya da hırsa kapılmaz. Bu, finansal balonların ya da spekülatif çöküşlerin azalmasını sağlayabilir. Ancak duygusuzluk, insani ihtiyaçları göz ardı etme riskini de taşır.

Veri analizi sayesinde daha doğru tahminler yapılabilir.

Yapay zeka, insanın analiz edemeyeceği büyüklükte veriyi saniyeler içinde işler. Bu da ekonomik eğilimleri önceden fark edip krizleri erken aşamada önleme şansı yaratabilir.

Ancak algoritmalar geçmişe bakar, geleceği “hissederek” tahmin edemez.

Ekonomi sadece rakamlardan ibaret değildir. Beklentiler, duygular ve kültürel değişimler de rol oynar. Algoritmalar geçmiş verilere dayanır, dolayısıyla beklenmedik sosyal ya da politik gelişmeleri öngöremeyebilir.

İnsan davranışlarının da tahmin edilemez olduğunu unutmamak gerekir.

Bir krizin temelinde genellikle irrasyonel insan davranışları vardır: panik, söylenti, korku… Algoritmalar bu duygusal dalgalanmaları tamamen kontrol edemez çünkü ekonominin aktörleri hala insandır.

Algoritmaların “adil” olması tamamen onları yazan insanlara bağlıdır.

Yapay zekalar da insanlar tarafından programlanır. Kodun içine gömülü önyargılar, ekonomik kararları belirli gruplar lehine eğebilir. “Tarafsız ekonomi” fikri teoride güzel olsa da, pratiğe döküldüğünde etik sorunlar doğurabilir.

Krizlerin bir kısmı doğal döngüdür.

Ekonomiler büyür, doyar, daralır... Bu döngü kapitalizmin doğasında vardır. Algoritmalar bu döngüyü yavaşlatabilir ama tamamen ortadan kaldıramaz. Yani krizler bitmez, sadece biçim değiştirir.

Hatalı veri, hatalı ekonomi üretir.

Algoritmaların doğru çalışması için doğru veri gerekir. Eksik, manipüle edilmiş ya da yanlış veriyle beslendiğinde sistem büyük hatalar yapabilir tıpkı yanlış girdiyle bozulmuş bir pusula gibi.

Tam otomasyon, insan yaratıcılığını ve sezgisini dışlar.

konomiyi yöneten algoritmalar, insan sezgisinin değerini yok sayabilir. Oysa büyük ekonomik atılımlar çoğu zaman sezgisel risklerden, yeni fikirlerden doğar bunları kodlamak zordur.

Algoritmik ekonomi, siber riskleri artırır.

Tamamen dijitalleşmiş bir ekonomik sistem, siber saldırılara karşı son derece hassastır. Tek bir hata veya hack olayı, küresel ölçekte felaket doğurabilir.

Sonuç olarak krizler azalabilir ama tamamen bitmez.

Algoritmalar insan hatalarını azaltabilir, ama sistemi tamamen “krizsiz” yapamaz. Çünkü kriz, bazen sadece hatanın değil, değişimin ve yenilenmenin de habercisidir. Ekonomiler, tamamen algoritmalara emanet edilse bile, insan doğasının öngörülemezliği hep devreye girecektir.

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
