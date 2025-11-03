Yapay Zekaya Sorduk: Ekonomiler Tamamen Algoritmalar Tarafından Yönetilse Krizler Biter mi?
Yapay zekaya ekonomik konuları sorsak ne yanıt verirdi? İşte bu sefer ekonomilerin tamamen algoritmalar tarafından yönetilmesini sorduk. Peki o ne cevap verdi? Hadi başlıyoruz!
Yapay zekaya bu soruyu sorduk, o da yanıtladı: “Ekonomiler tamamen algoritmalar tarafından yönetilse krizler biter mi?”
Algoritmalar duygusuz kararlar alır aslında bu hem avantaj hem dezavantajdır.
Veri analizi sayesinde daha doğru tahminler yapılabilir.
Ancak algoritmalar geçmişe bakar, geleceği “hissederek” tahmin edemez.
İnsan davranışlarının da tahmin edilemez olduğunu unutmamak gerekir.
Algoritmaların “adil” olması tamamen onları yazan insanlara bağlıdır.
Krizlerin bir kısmı doğal döngüdür.
Hatalı veri, hatalı ekonomi üretir.
Tam otomasyon, insan yaratıcılığını ve sezgisini dışlar.
Algoritmik ekonomi, siber riskleri artırır.
Sonuç olarak krizler azalabilir ama tamamen bitmez.
