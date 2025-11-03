Yapay Zekaya Sorduk: Ekonomiler Tamamen Algoritmalar Tarafından Yönetilse Krizler Biter mi?

Algoritmalar insan hatalarını azaltabilir, ama sistemi tamamen “krizsiz” yapamaz. Çünkü kriz, bazen sadece hatanın değil, değişimin ve yenilenmenin de habercisidir. Ekonomiler, tamamen algoritmalara emanet edilse bile, insan doğasının öngörülemezliği hep devreye girecektir.