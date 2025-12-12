onedio
Yapay Zekaya Sorduk: 10 Yıl Sonra Hangi Sektörler Yok Olacak?

etiket Yapay Zekaya Sorduk: 10 Yıl Sonra Hangi Sektörler Yok Olacak?

Begüm
12.12.2025 - 14:01

Her geçen gün teknoloji daha da artıyor. Yapay zeka ile artık pek çok iş yapılıyor. Peki bu meslekleri nasıl etkiliyor? Hatta 10 yıl sonra hangi meslekler ortadan kaybolacak? İşte bu soruyu yapay zekanın kendisine sorduk, o da yantıladı. Bakalım neler demiş, hadi içeriğe bakalım!

1. Fiziksel DVD, CD, Blu-ray ve tüm optik medya sektörü

Streaming platformları içerik tüketimini tamamen dijitalleştirerek fiziksel medyaya olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Büyük teknoloji şirketleri artık optik sürücü üretimini bile sonlandırıyor. Bu nedenle DVD ve CD satışları koleksiyonculuk dışında hiçbir ekonomik değere sahip olmayacak.

2. Basılı gazete, dergi ve geleneksel yayıncılık

Okuyucular haber ve içerik tüketimini tamamen dijital cihazlara taşırken, basılı yayınların maliyetleri her yıl artıyor. Reklam gelirlerinin dijitale kayması da basılı medyayı finansal olarak sürdürülemez hale getiriyor. 10 yıl içinde birçok gazete yalnızca dijital platformdan hizmet verecek.

3. Çağrı merkezleri

Bugün bile şirketlerin büyük kısmı çağrı trafiğinin çoğunu yapay zeka botlarıyla yönetmeye başladı. Ses tanıma ve doğal dil işleme teknolojileri insanla neredeyse ayırt edilemez seviyeye ulaşıyor. Bu nedenle klasik çağrı merkezi çalışanlarının sayısı dramatik biçimde azalacak.

4. Geleneksel taksi durakları

Uygulama tabanlı ulaşım servisleri ve filo yönetimi sistemleri, taksilerin sabit bir durağa bağlı çalışma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Elektrikli ve otonom araçların devreye girmesiyle sürücü ihtiyacı bile azalacak. Bu da taksi duraklarını kaçınılmaz olarak işlevsiz hâle getirecek.

5. Fiziksel bankacılık

Mobil cüzdanlar, dijital kimlikler ve yapay zekâ finans asistanları artık tüm bankacılık işlemlerini saniyeler içinde gerçekleştirebiliyor. Şubeye gitme ihtiyacı yalnızca çok özel prosedürlerde kalacak. Önümüzdeki 10 yılda birçok banka tamamen “şubesiz” çalışma modeline geçebilir.

6. Geleneksel tur acenteleri ve seyahat büroları

Çoğu kişi uçak bileti, konaklama ve tur planlamasını zaten çevrimiçi rezervasyon siteleri üzerinden yapıyor. Yapay zeka kişiye özel tatil planlarını saniyeler içinde çıkararak acentelerin sunduğu hizmeti otomatik hale getiriyor. Bu değişim, klasik acenteleri niş bir alana sıkıştıracak.

7. Kasiyerlik

Self-checkout sistemleri, mobil ödeme ve yapay zeka destekli kamera kasalar perakende sektöründe insan gücüne olan ihtiyacı azaltıyor. Birçok market artık neredeyse tamamen kasiyersiz çalışabiliyor. 10 yıl içinde kasiyerlik yalnızca küçük işletmelerde görülen bir görev hâline gelebilir.

8. Klasik billboard ve statik outdoor reklamcılık

Artırılmış gerçeklik, dijital ekranlar ve kişiye özel hedefleme algoritmaları reklamcılığın doğasını değiştiriyor. Markalar artık ölçülebilir, programatik ve dijital reklam modellerini tercih ediyor. Bu da sabit billboard’ları giderek daha az tercih edilen bir format haline getiriyor.

9. Klasik posta ve mektup hizmetleri

Faturalar, resmi yazışmalar, sözleşmeler ve iletiler artık büyük ölçüde dijital imzayla gönderiliyor. Kağıt posta yalnızca kargo ve lojistik sektörüne hizmet edecek şekilde daralıyor. Önümüzdeki 10 yıl, mektup gönderme alışkanlığının tamamen tarih olacağı dönem olabilir.

