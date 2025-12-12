Yapay Zekaya Sorduk: 10 Yıl Sonra Hangi Sektörler Yok Olacak?
Her geçen gün teknoloji daha da artıyor. Yapay zeka ile artık pek çok iş yapılıyor. Peki bu meslekleri nasıl etkiliyor? Hatta 10 yıl sonra hangi meslekler ortadan kaybolacak? İşte bu soruyu yapay zekanın kendisine sorduk, o da yantıladı. Bakalım neler demiş, hadi içeriğe bakalım!
1. Fiziksel DVD, CD, Blu-ray ve tüm optik medya sektörü
2. Basılı gazete, dergi ve geleneksel yayıncılık
3. Çağrı merkezleri
4. Geleneksel taksi durakları
5. Fiziksel bankacılık
6. Geleneksel tur acenteleri ve seyahat büroları
7. Kasiyerlik
8. Klasik billboard ve statik outdoor reklamcılık
9. Klasik posta ve mektup hizmetleri
