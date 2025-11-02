onedio
Yapay Zeka Borsaya da Girdi: Yapay Zeka ile Yönetilen Yatırım Fonları

02.11.2025 - 14:01

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte finans piyasaları da dönüşüme girdi. Klasik portföy yönetim biçimleri, yavaş yavaş yerini yapay zeka destekli çözümlere bırakmaya başladı. Haliyle Türkiye'de ve dünyada, yapay zeka ile yönetilen fonlar ve makine öğrenimi kullanan enstrümanlar öne çıkar hale geldi. Giderek popülerleşen bu teknolojiler, geleceğin yatırım şekillerinin baştan sona değişeceğini kanıtlıyor. Son trendlere ayak uydurmak ise yenilenen çağa adapte olarak geleceğe taşınmak anlamına geliyor.

İşte hem Türkiye'de hem global piyasalarda yatırımcıların ilgisini çeken yapay zeka yatırım fonları!

1. Aktif Portföy Robo Fon Sepeti Fonu (MJB)

miro.medium.com

%100 Yapay Zeka desteği ile yönetilen bu fon, farklı coğrafya ve sektörlerden ETF bularak sepete dahil eder. Ayrıca yerel yatırımcıların tercih ve ihraç ettiği, yabancı hisse senedi fonlarını da portföye dahil eder. Çeşitli finans enstrümanlarına yatırım imkanı sunarken portföy durumunu analizlerle gözden geçirir ve piyasa şartlarının daha iyi değerlendirilmesini sağlar.

2. İstanbul Portföy Akson Yapay Zeka Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (ZEY)

En yeni yerel girişimlerden olan ZEY, yapay zeka alanında faaliyet gösteren girişimlere yatırım yapmayı hedefliyor. Son dönemde değerini katlayan fon; çeşitli mobil uygulamalar, oyunlar, e-ticaret modelleri ve görüntü işleme sistemleri ile ilgili teknolojilere odaklanıyor. Henüz tohum aşamasında olan ve büyüme potansiyeli gösteren şirketlere doğrudan girişim sermayesi üzerinden yatırım yapma imkanı sunuyor.

3. Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon (DTZ/BTZ)

miro.medium.com

'Yarının teknolojisine bugünden yatırım yapın' sloganıyla çalışan fon, robotik teknolojiler başta gelmek üzere yapay zeka, makine öğrenimi ve otomasyon alanında geniş bir teknoloji yelpazesine erişim sağlıyor. Bu alanda faaliyet gösteren global teknoloji şirketlerine yatırım yapma imkanı tanıyor. Böylece bu alandaki teknolojik gelişimi desteklemeyi, üretimi ve faaliyet kapasitesini artırmayı hedefliyor.

4. Aktif Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon (GPT)

Küresel çapta robotik teknolojilere ve yapay zeka şirketlerine yatırım yapmayı hedefleyen GPT, varlık dağılımında yatırımcı gereksinimlerine ve piyasa koşullarına göre değişiklik yapabiliyor. Özel sektör borçlanma araçlarından global depo sertifikalarına ve ihraç edilen şirket ortaklık paylarına erişim imkanı sunuyor. Türkiye'de kurulmasına rağmen ünvanında 'yabancı' ibaresi geçen şirketleri de bu yelpazeye dahil ediyor.

5. BV Portföy Robotik ve Uzay Teknolojileri Değişken Fonu (RUT)

Gelecek teknolojilerine odaklanan RUT, yatırımcıların doğrudan teknolojiye yatırım yaparak akıllı ve stratejik büyümesine katkı sağlama amacı taşıyor. Portföyü güçlendirmeye ve riskleri minimize etmeye özel çözümler sunan teknoloji odaklı fonlar, dünyanın en yenilikçi şirketlerine ait ortaklık fonlarından oluşuyor.

6. EquBot AI Powered Equity ETF (AIEQ)

ABD fonlarından olan AIEQ, kendi piyasasındaki ilk yapay zeka destekli ETF olma özelliği taşıyor. IBM Watson teknolojisine sahip olan fon, yüzlerce şirketi kısa sürede tarayıp analiz etme ve ideal yatırım kararını alma özelliğiyle öne çıkıyor. Makine öğrenimi, duygu analizi ve doğal dil işleme özellikleri sürekli güncellenerek yeni gereksinimlere daha iyi yanıt verecek hale geliyor.

7. Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ)

Global fonlardan bir diğeri olan AIQ, yapay zeka teknolojisini geliştirmeye odaklanan şirketlere yatırım yapan bir ETF modeli olarak geçiyor. Ürün ve hizmetlerinde yapay zeka olanakları sunan, gelecekte daha fazla fayda sağlayabilecek potansiyel şirketleri araştırıyor. Detaylı veri analizinden destek alarak yatırım kararlarına yüksek fiyat performansı sağlamayı amaçlıyor.

8. Qraft AI Funds

Güney Kore merkezli bu yapay zeka fonu, ABD piyasalarında işlem görüyor. Vanguard ve BlackRock gibi dev şirketlere önemli kararlarda destek vererek piyasa güvenilirliğini kanıtlayan fon, portföy çözümlerinde yapay zeka destekli modeller kullanıyor. Tarafsız ve veri odaklı bir yaklaşım sunarak, ayrıca makine öğreniminden faydalanarak kapsamlı piyasa analizleri yapıyor ve portföy hedeflerine ulaşmayı kolaylaştırıyor.

9. First Trust NASDAQ Artificial Intelligence and Robotics ETF (ROBT)

Robotik teknolojilere odaklanan ROBT, makine öğrenimi ve yapay zeka sektörlerinde aktif olarak faaliyet gösteren şirketleri portföye dahil ediyor. Küresel çapta teknoloji şirketlerini tarayarak yatırımcı portföyünü zenginleştirmeyi, aynı zamanda otomasyon hızını artırmayı hedefliyor.

10. WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI)

Yenilikçi yapay zeka teknolojilerine ve bu teknolojilerin uygulamasında devreye giren şirketlere odaklanan WTAI, hedefli yatırımlar yapıyor. Yüksek büyüme özelliğine sahip şirketlere yatırım yaparken, çeşitlendirilmiş bir büyüme stratejisi kullanıyor. Çok sektörlü erişim talebini karşılamaya yönelik kullanıma uygun olan sistem, yapay zeka mega trendini kapsamlı şekilde ele alarak yatırım yapmaya yardımcı oluyor.

11. ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ)

Çığır açan teknolojilere odaklanan ARQ; yapay zeka, otonom ve robotik şirketlerinin yanı sıra 3 boyutlu baskı, enerji depolama, uzay keşfi gibi teknolojileri de aktif olarak tarıyor. Potansiyeli yüksek şirketler arasında karma portföy yapmaya yardımcı olarak, uzun vadeli sermaye büyümesini ve yeni teknolojilerin hızlı gelişimini hedefliyor. Teknolojik iyileştirmeler ve bilimsel ilerlemeler de fonun odaklandığı alana dahil ediliyor.

