Yapay Zeka Borsaya da Girdi: Yapay Zeka ile Yönetilen Yatırım Fonları
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte finans piyasaları da dönüşüme girdi. Klasik portföy yönetim biçimleri, yavaş yavaş yerini yapay zeka destekli çözümlere bırakmaya başladı. Haliyle Türkiye'de ve dünyada, yapay zeka ile yönetilen fonlar ve makine öğrenimi kullanan enstrümanlar öne çıkar hale geldi. Giderek popülerleşen bu teknolojiler, geleceğin yatırım şekillerinin baştan sona değişeceğini kanıtlıyor. Son trendlere ayak uydurmak ise yenilenen çağa adapte olarak geleceğe taşınmak anlamına geliyor.
İşte hem Türkiye'de hem global piyasalarda yatırımcıların ilgisini çeken yapay zeka yatırım fonları!
1. Aktif Portföy Robo Fon Sepeti Fonu (MJB)
2. İstanbul Portföy Akson Yapay Zeka Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (ZEY)
3. Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon (DTZ/BTZ)
4. Aktif Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon (GPT)
5. BV Portföy Robotik ve Uzay Teknolojileri Değişken Fonu (RUT)
6. EquBot AI Powered Equity ETF (AIEQ)
7. Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ)
8. Qraft AI Funds
9. First Trust NASDAQ Artificial Intelligence and Robotics ETF (ROBT)
10. WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI)
11. ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ)
