Yapay Zeka Anlatıyor: Su Kaynakları Tükenecek Noktaya Gelirse Dünya Ekonomisi ve Yaşam Nasıl Şekillenir?
Dünyanın temel enerji kaynağı petrolden ziyade sudur. Eğer su kaynakları tükenme noktasına gelirse hayatımızın her alanı zincirleme bir şekilde sarsılır. Ekonomi, tarım, sağlık, şehir yaşamı ve hatta kültür bile bundan payını alır. İşte böylesi bir senaryoda neler olabileceğini tek tek yapay zeka anlatıyor!
Tarımın çöküşüyle küresel çapta açlık krizi başlar.
Su, yeni petrol haline gelir. Savaşların sebebi kaynaklar değil, damla damla su için olur.
Ekonomi suya endekslenir ve yeni bir para birimi gibi işlemeye başlar.
Şehirler çölde kaybolmaya başlar ve mega kentler boşalır.
Sanayi ve teknoloji üretimi durma noktasına gelir.
Sağlık sistemleri krize girer ve hijyen lüks olur.
Göç dalgaları tüm dengeleri sarsar.
Kültürel ve sosyal yaşam da kuraklığa teslim olur.
Enerji üretimi felç olur ve elektrik kesintileri günlük hayatın parçası haline gelir.
Psikolojik ve toplumsal travmalar kaçınılmaz hale gelir.
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
