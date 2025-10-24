Yapay Zeka Anlatıyor: Su Kaynakları Tükenecek Noktaya Gelirse Dünya Ekonomisi ve Yaşam Nasıl Şekillenir?

Su, “mavi altın” haline gelir ve ülkeler artık enerji için değil, içilebilir su kaynakları için savaşmaya başlar. Orta Doğu’daki petrol savaşları tarih olur bunun yerine Orta Asya, Afrika ve Güney Amerika’daki tatlı su rezervleri için çatışmalar çıkar. Devletler suyun geçtiği nehirlerin kaynaklarını kendi çıkarına yönlendirmek için barajlar inşa eder. Bu da uluslararası krizleri daha da derinleştirir. Yani küresel diplomasi masalarında en değerli koz artık damla damla sudur.