Yapay Zeka Anlatıyor: Fosil Yakıtlar Bir Gün Tükenir mi? Tükenirse Ekonomi ve Ulaşım Dünyası Nasıl Şekillenir?
Modern dünyanın görünmez motorları fosil yakıtlar... Günlük hayatımızda kullandığımız araçlardan üretim tesislerine kadar birçok sistem bu kaynaklardan enerjisini alıyor! Aynı zamanda bu kaynakların sınırsız olmadığını da biliyoruz. Fakat 'tükenme' ihtimali hep bize uzak geliyor.
Gelin, yapay zekaya fosil yakıtların ne zaman tükeneceğini ve tükendiği zaman ne olacağını soralım!
1. İlk olarak! Fosil yakıtlar ne zaman ve nasıl tükenecek?
2. Enerji ekonomisinin tanımlaması yeniden yapılacak.
3. Biraz da günlük yaşam etkisine bakalım. Mesela ulaşım nasıl olacak?
4. Küresel ticaret rotasını değiştirmezse olmaz...
5. Güç dengelerinde değişikler yaşanacak!
6. Peki, ekonomik planlama tam olarak nasıl yapılabilir?
7. Unutmayın! Fosil yakıtların tükenmesi bir son değil.
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
