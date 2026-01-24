Yapay zeka bizlere diyor ki, fosil yakıtlar bir anda tükenmez. Bir sabah uyandığımızda tamamen bitmiş olmayacaklar. Bu kaynaklar uzun süre daha farklı oranlarda, en verimli şekilde kullanılmaya devam edecekler! Bu yüzden, korkmayın, geçiş doğal bir şekilde gerçekleşecek.

Fosil yakıtların bitişi bazı ülkelerde daha erken, bazıların da ise daha geç olacakmış. Ayrıca bu geçiş sürecine ülkelerin adapte olmaları da farklılık gösterecekmiş. Haliyle fosil yakıtların önemi azalmaya başlayacak. Bu yüzden enerji politikalarında değişiklikler yapılması gerekecek.

Fakat bu geçişin bir son olduğunu düşünmeyin! Bir dönüşümün başlangıcı olarak ele alınması gerekiyor.